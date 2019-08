Düsseldorf (ots) - sportwetten.de bietet als offizieller Wettpartner des DVV auch in diesem Jahr wieder attraktive Wettquoten zum Highlight des Beachvolleyball-Jahres 2019 an. Bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand sind die Teams Borger/Sude und Thole/Wickler die Favoriten. Das von sportwetten.de gesponserte Zwillings-Team Poniewaz/Poniewaz ist nach vierfachem Turniersieg bei der Techniker Beach Tour auf Platz 3 gesetzt.



Sollten sich bei den Damen die Vorjahressieger Bieneck/Schneider erneut durchsetzen, so bietet der Buchmacher die Quote 7,0 an. Favorit ist in diesem Jahr das Team Borger/Sude (Quote 3,0).



Bei den Herren ist der amtierende Deutsche Meister - Team Thole/Wickler - auch in diesem Jahr der Favorit (Quote 1,95). Allerdings hat auch das an Nr. 3 gesetzte Team Poniewaz/Poniewaz (Quote 6,5) eine reelle Chance auf den Titel. Schließlich schafften die Zwillinge als erstes Team überhaupt den sogenannten "Sand Slam", also den Gewinn aller 4 Strandturniere auf der Tour.



Über sportwetten.de:



Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mit Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacher zusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).



