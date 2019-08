EQS Group-Media / 2019-08-27 / 19:09 *GELDPOLITIK DIE DAZU FÜHRT, DASS MENSCHEN SICH FÜR DIE GLOBALISIERUNG ABRACKERN MÜSSEN - SHAKTI COIN* *BERKELEY, Kalifornien (27. August 2019) - *Die orthodoxe Geldpolitik vieler Nationen lässt die Reichen reicher und die Armen ärmer werden - das sind ganze 90% der Weltbevölkerung. "Das Versprechen der Globalisierung ist fehlgeschlagen, da *EIN* wichtiges Tool von Tag eins an nicht in Betracht gezogen wurde - eine einzige universelle Währung, um den Austausch von Waren und Dienstleistungen zu erleichtern, ohne dabei den kleinen Leuten durch exorbitante Devisengebühren zu schaden", sagt einer der Milky Way Gründer der Swiss Shakti Stiftung. Zurück zum Wesentlichen: Was war das Ziel der Globalisierung? Verbesserung der Lebensqualität von Menschen, die zu den Randgruppen weltweit gehören, unabhängig davon, ob sie in Industrie- oder Entwicklungsländern leben. Packen wir es in eine praktische Frage zum Nutzen wirtschaftspolitischer Berater und Denker. Wie viele Automobilingenieure können einen Motorölwechsel durchführen? Wahrscheinlich können es fast alle, wenn sie *es möchten*. Sie verfügen über die nötige Intelligenz, praktische Erfahrung in der laufenden Berufsausbildung und haben vor allem Zugang zu sachkundigen Freunden, die sie jederzeit anrufen können. Darüber hinaus entwerfen Autohersteller ihre Fahrzeuge für die gewöhnlichen Menschen, damit diese Anweisungen für die Durchführung wichtiger Wartungsarbeiten wie, das Wechseln des Motorenöls, leicht verstehen können und diese Arbeiten selbst durchführen können. Fast alle Fahrzeugbesitzer können das Öl wechseln, wenn sie wollen, unabhängig davon, ob sie ein Automobilingenieur sind oder nicht. Aber fast alle werden ohne das entsprechende Werkzeug kläglich scheitern! Wenn dagegen alle Zugang zu hydraulischen Hebebühnen oder Rampen haben, können alle Motoröl austauschen. Jeder Versuch, die gleiche Arbeit zu erledigen, ohne die notwendige Ausrüstung, um die gleiche Aufgabe auszuführen, wie ein Handbuch oder einen Scherenheber oder eine tragbare Rampe, wird die Aufgabe erheblich erschweren, oder es sogar unmöglich machen sie zu lösen. Aus diesem Grund leben 90 % der Weltbevölkerung von der Hand in den Mund - von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck - da sie alle das falsche Werkzeug verwenden, um ihre Wertsachen weltweit zu vertreiben. Es gibt kein Zurück zur Globalisierung, die wir einst als möglich erachtet haben. Wir können nicht länger mit einem altertümlichen Werkzeug der Geldpolitik arbeiten, wenn wir sehen möchten, dass Randgruppen-Familien ihr volles Potenzial entfalten. Die Weltbevölkerung benötigt eine einheitliche Währung, die für alle verfügbar ist. Die Währung sollte praktisch, einfach zu verwenden und simpel genug für Menschen auf der ganzen Welt sein, um sie zu verstehen, zu sehen, zu berühren und die Vorteile des Einsatzes zu genießen. Jedes Mal, wenn diese "einheitliche" Währung verwendet wird, muss sie zudem dem Leben gewöhnlicher Menschen zugute kommen und einen materiellen Mehrwert schaffen - nicht nur für die Ultra-Reichen. / Shakti Coin ist eine solche Währung - ihr Protokoll ist transparent und unkompliziert. Sie ist intelligent, praktisch und so leistungsstark wie der Hydrauliklift. Darüber hinaus ist sie für jene, die sie am dringendsten benötigen, leicht verständlich. Diese Blockchain-basierte Kryptowährung erhöht den Schulbesuch und erweitert die finanzielle Einbindung der Schwächsten durch die Verwendung eines neuen Protokolls - Proof-of-Effort (PoE). Dadurch wird jede Familie auf der Erde angetrieben, ihre Kinder zu erziehen und jene zu belohnen, die es jeden Tag versuchen. Das vierteilige Whitepaper von Shakti Coin definiert die verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen Vorteile, die es Gemeinden mit seinem stabilen Coin-Ökosystem bietet. *Über Shakti Coin:* Das Shakti Coin-Projekt ist eine internationale Basisinitiative, die unabhängig von Industrie, Regierung, Religion oder politischen Parteien ist. Weitere Infos unter https://www.shakticoin.com. *Medienkontakt:* Swiss Shakti Foundation secretariat@shakticoin.com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/shakti/863533.html [1] Bildunterschrift: Automotive-Engineer Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YQVEEJBLNF [2] Dokumenttitel: GELDPOLITIK DIE DAZU FÜHRT, DASS MENSCHEN SICH FÜR DIE GLOBALISIERUNG ABRACKERN MÜSSEN - SHAKTI COIN Emittent/Herausgeber: Swiss Shakti Foundation Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 863533 2019-08-27 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8ba7ad8d0f3d2b235fb841db000140b8&application_id=863533&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8c9ab41608b1dd53c02e065bf45a6c47&application_id=863533&site_id=vwd&application_name=news

