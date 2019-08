EQS Group-Media / 2019-08-27 / 19:09 *LA POLITICA MONETARIA STA COSTRINGENDO LE PERSONE A FARE UNO SFORZO IMMANE PER MANTENERE LE PROMESSE DELLA GLOBALIZZAZIONE - SHAKTI COIN* *BERKELEY, California (27 agosto 2019) - *Le politiche monetarie ortodosse di molte nazioni stanno rendendo i ricchi più ricchi ed i poveri più poveri e questi ultimi costituiscono ormai il 90% della popolazione mondiale. "Le promesse della globalizzazione non sono state mantenute perché *UNO* strumento di vitale importanza è sempre mancato, sin dal primo giorno: una valuta unica universale che potesse facilitare lo scambio di beni e servizi senza costringere le persone comuni a fare sforzi immani per sostenere commissioni di cambio estere esorbitanti", afferma uno dei fondatori di Milky Way e della Swiss Shakti Stiftung. Tornando alle basi, qual era l'obiettivo della globalizzazione? Migliorare la qualità della vita per coloro che appartengono alle comunità emarginate in tutto il mondo, siano esse provenienti dai Paesi sviluppati o in via di sviluppo. Affrontiamo la questione attraverso una domanda pratica per i consulenti delle politiche economiche e dei leader di pensiero: quanti ingegneri automobilistici sanno cambiare l'olio del motore? Probabilmente, quasi tutti possono farlo, se *vogliono*. Hanno l'intelletto, l'esperienza pratica ottenuta da una formazione professionale continua e soprattutto l'accesso a esperti a cui possono semplicemente fare una telefonata. Oltre a questo, i costruttori di automobili progettano i propri veicoli per le persone comuni, affinché possano eseguire semplici operazioni di manutenzione per conto proprio, come ad esempio la sostituzione dell'olio del motore. Quasi tutti i proprietari di automobili sanno cambiare l'olio se sono disposti a farlo, che siano ingegneri automobilistici o meno. Ma quasi tutti falliranno miseramente senza gli strumenti appropriati! Invece, se avranno accesso al sollevatore idraulico o a una rampa, saranno in grado di cambiare l'olio del motore. Qualsiasi tentativo di svolgere lo stesso lavoro senza l'attrezzatura necessaria a eseguire quel compito, come ad esempio un sollevatore a forbice manuale o per grandi altezze o una rampa portatile, li sottoporrà a uno sforzo immane. Ecco perché il 90% della popolazione mondiale vive alla giornata, di stipendio in stipendio: perché sta utilizzando lo strumento sbagliato per scambiare i propri oggetti di valore in tutto il mondo. Non possiamo più tornare alla globalizzazione che credevamo possibile. Non possiamo più lavorare con uno strumento monetario antiquato se vogliamo vedere le famiglie emarginate vivere al massimo delle proprie potenzialità. La popolazione globale ha bisogno di una valuta unica, disponibile per tutti. La valuta deve essere pratica, facile da usare e abbastanza semplice da consentire alle persone di tutto il mondo di comprenderla, vederla, toccarla e godere dei vantaggi portati dal suo utilizzo. Inoltre, ogni volta che quella valuta "unica" viene utilizzata, deve aiutare e aggiungere valore materiale alla vita dei normali esseri umani, non solo dei ricchi. / Shakti Coin è questa valuta: il suo protocollo è trasparente e diretto. ?^ intelligente, pratica e potente come il sollevatore idraulico. Inoltre, è facilmente comprensibile da chi ne ha più bisogno. Questa criptovaluta basata su blockchain permette la scolarità ed estende l'inclusione finanziaria ai più deboli utilizzando un nuovo protocollo - Proof-of-Effort (PoE). In questo modo, ogni famiglia del pianeta Terra sarà spinta a educare i propri figli e coloro che ci provano ogni giorno saranno premiati. Il whitepaper in quattro parti definisce i vari benefici sociali ed economici che Shakti Coin offre alle comunità, con il suo stabile ecosistema di moneta. *Informazioni su Shakti Coin:* Il progetto Shakti Coin è un'iniziativa internazionale non affiliata a industrie, governi, movimenti religiosi o politici. Ulteriori informazioni sono disponibili su https://www.shakticoin.com. *Contatti con i media:* Swiss Shakti Foundation secretariat@shakticoin.com Materiale supplementare per il messaggio: Foto: http://newsfeed2.eqs.com/shakti/863533.html [1] Légende: Automotive-Engineer Documento: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=RWBUCLFYKE [2] Titolo del documento: LA POLITICA MONETARIA STA COSTRINGENDO LE PERSONE A FARE UNO SFORZO IMMANE PER MANTENERE LE PROMESSE DELLA GLOBALIZZAZIONE - SHAKTI COIN Editore: Swiss Shakti Foundation Parola (s): Finanze Fine Corporate News 863533 2019-08-27 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8ba7ad8d0f3d2b235fb841db000140b8&application_id=863533&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=cec7ee070ebdef2a463cf08b98230971&application_id=863533&site_id=vwd&application_name=news

August 27, 2019 13:09 ET (17:09 GMT)