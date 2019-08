FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat Helen Giza mit Wirkung vom 1. November zum Finanzvorstand berufen. Die 51-Jährige tritt die Nachfolge von Mike Brosnan an, der in den Ruhestand gehen will. Brosnan, der seit Januar 2010 als Finanzvorstand bei der Fresenius-Tochter FMC amtiert, hatte seinen Rücktritt im Februar angekündigt.

Giza ist seit 2018 Chief Integration and Divestiture Management Officer bei Takeda Pharmaceuticals, wie FMC mitteilte. Vor ihrer Berufung in die Unternehmensleitung war sie seit 2008 Finanzvorstand von Takeda in den USA. Davor hatte sie eine Reihe internationaler Finanz- und Controlling-Positionen inne, unter anderem bei TAP Pharmaceuticals und Abbott Laboratories.

