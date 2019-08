Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Der Ölkonzern BP verkauft seine gesamten Beteiligungen und Geschäfte in Alaska für 5,6 Milliarden US-Dollar an die texanische Hilcorp Energy Co. Die Transaktion ist Teil des Vorhabens, in den nächsten zwei Jahren Aktiva im Wert von mehr insgesamt als 10 Milliarden US-Dollar zu verkaufen.

Die britische BP plc teilte mit, sie verkaufe ihr gesamtes Upstream- und Midstream-Geschäft in Alaska, einschließlich der Anteile am Prudhoe-Bay-Feld und der Trans-Alaska-Pipeline an die Hilcorp-Tochter in dem US-Bundesstaat. Hilcorp zahle zunächst 4 Milliarden Dollar, und restlichen 1,6 Milliarden würden später abhängig von der Geschäftsentwicklung gezahlt. Die Transaktion soll 2020 abgeschlossen werden, teilte BP weiter mit.

August 27, 2019

