Trotz der Turbulenzen im Aktionärskreis - die Großaktionär Deutsche Balaton Biotech AG/DELPHI Unternehmensberatung AG sowie die Deutschland-Tochter der japanischen Maruho hatten konkurrierende Übernahmeangebote abgegeben, wobei Vorstand, Aufsichtsrat und sogar Mitarbeiter von Biofrontera sich klar gegen das Übernahmeangebot von Deutsche Balaton Biotech AG/DELPHI Unternehmensberatung AG ausgesprochen hatten - konnte Biofrontera (WKN: 604611) heute sehr gute Halbjahreszahlen vorlegen.

So berichtete die Gesellschaft per Ad hoc-Meldung über ein Umsatzwachstum von 9,0 Mio. Euro auf 13,9 Mio. Euro (ca. +55%) sowie einem positiven Gesamtergebnis (nach dem ergebniswirksamen Badwill aufgrund der Kaufpreisallokation der Cutanea Life Sciences) von ca. 8,6 Mio. Euro. Dementsprechend stieg auch der Bestand an Cash bzw. Cash-äquivalenten Mitteln von 19,5 Mio. Euro per Ende Dezember 2018 auf 21,6 Mio. Euro per Ende Juni 2019. Darin sind jedoch Zahlungsmittel in Höhe von 5,8 Mio. Euro der Cutanea enthalten.

Als operative Highlights im ersten Halbjahr 2019 führte das Management die Erweiterung des Produktportfolios um Xepi(R) in den USA durch Übernahme und Integration von Cutanea, die Erweiterung der Forschungskooperation mit der japanischen Maruho zur Weiterentwicklung von Marken-Generika inklusive der Absichtserklärung zur Indikationserweiterung von Ameluz(R) für Akne sowie zur Vermarktung von ...

