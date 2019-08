Technologiestratege, Wirtschaftsführer und Unternehmer soll zum weiteren markt- und regionsübergreifenden Unternehmenswachstum beitragen

GlobalLogic Inc., ein führendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung, kündigte heute an, dass George H. Schmidt dem Unternehmen ab sofort als Berater des Vorstands zur Verfügung steht. Schmidt beendete vor kurzem ein 16-jähriges Beschäftigungsverhältnis mit Accenture Switzerland, wo er als Geschäftsführer für Finanzdienstleistungen fungierte, um die Private-Equity- und Beratungsfirma SeeCap Advisory AG zu gründen. Er wird auf seine tiefgreifenden professionellen Erfahrungen zurückgreifen, die von Beratungsdienstleistungen bis zur Beeinflussung transformativer technologischer Fortschritte im Finanzdienstmarkt und anderen Branchen reichen, um das Unternehmen bei der Entwicklung seiner Wachstumsstrategie, insbesondere für die europäischen Märkte, zu unterstützen.

"GlobalLogic schafft es weiterhin, außerordentliche Führungspersönlichkeiten mit einem tiefen Verständnis der technologischen Trends anzuziehen, die das heutige Geschäftsleben beeinflussen", so Shashank Samant, CEO von GlobalLogic. "Aufgrund seiner umfassenden Erfahrung mit leitenden und unternehmerischen Rollen, in denen er intelligente Prozessmethodologien gemeinsam mit fortschrittlichen Technologien einsetzte, um Märkte und Möglichkeiten in ganz Europa zu schaffen, ist George die perfekte Besetzung für uns, um unsere Wachstumsvorhaben in Europa voranzutreiben. Wir freuen uns sehr auf seine Beiträge zu unserer weiteren Entwicklung und auf die Erfolge, die wir uns von seiner umfassenden Erfahrung mit dem Aufbau und der Leitung von Unternehmen sowie seiner visionären Kompetenz im Bereich digitale Transformation versprechen."

Der berufliche Werdegang von Schmidt, der seine Karriere bei UBS startete, ist vielseitig und reicht von Unternehmertum bis hin zu operativer Führung und informationstechnologischer Expertise. Nach dem Verkauf seines Start-ups Nexpert an Systor übernahm er die geschäftliche Führung von Systor als CEO, um das Unternehmen zum regionalen Marktführer im Bereich Systemintegrationsdienste zu machen. Anschließend war Schmidt als CEO der European Webgroup tätig, eine multinationale Internetinvestment- und Managementfirma. Seine beruflichen Interessen brachten ihn schließlich zu Accenture, wo er die Rolle des Geschäftsführers für Finanzdienstleistungen in der Schweiz übernahm. Während seiner gesamten Karriere war Schmidt auch Mitglied verschiedener Vorstände, um innovative Software- und Verbrauchertechnologieunternehmen zu unterstützen. Außerdem war er für den Bau von Ökosystemen im Finanztechnologiebereich verantwortlich. Seine Karriere widmete er dem Brückenbau zwischen Silicon Valley und Europa. George verfügt über einen MBA der University of Chicago Booth School of Business und hat einen Abschluss der Universität St. Gallen (HSG) in der Schweiz.

"GlobalLogic ist ein einzigartig aufgestelltes Dienstleistungsunternehmen, das in der Lage ist, Unternehmen durch Software und digitale Technologie zu transformieren. In einer Zeit, in der Unternehmen in sämtlichen Vertikalen nach Wegen suchen, um sich durch digitale Technologie weiterzuentwickeln, verfügt GlobalLogic nicht nur über die richtige Technologie- und Designexpertise, sondern auch über die richtige technische Größenordnung", so Schmidt. "GlobalLogic stehen aufregenden Möglichkeiten offen, und ich freue mich darauf, dem Unternehmen zu helfen, diese gewinnbringend zu nutzen."

