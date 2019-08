Andersen Global und die in Amsterdam ansässige Kanzlei Taxture haben eine Kooperationsvereinbarung getroffen, die das weiterhin starke Wachstum des globalen Verbandes in ganz Europa beweist.

Taxture wurde vor einem Jahrzehnt von Partnern aus großen Anwaltskanzleien sowie den Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gegründet und ihre 45 Fachleute bieten Steuerberatungs- und Steuer-Compliance-Leistungen für nationale und internationale Mandanten an. Darüber hinaus bietet die Kanzlei ihren Mandanten rechtliche und notarielle Dienste an.

"Ich habe meine Karriere vor 20 Jahren bei Arthur Andersen begonnen, daher stimmen meine Werte von Transparenz und Verantwortung mit den Kernwerten von Andersen Global sehr gut überein", meinte Ferruh Tarik Tigli, Office Managing Director von Taxture. "Unser Bestreben, uns auf individuellen Kundenservice und Kompetenz zu konzentrieren, hebt uns von unseren Mitwerbern ab. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andersen Global, um weiterhin qualitativ hochwertigen und nahtlosen Service in den Niederlanden und weltweit anzubieten."

"Das Team von Ferruh ist in relativ kurzer Zeit zu einer der besten Kanzleien in den Niederlanden geworden, deren Erfolg auf grundlegenden Werten, die die meisten Menschen mit dem Namen Andersen verbinden, beruht", erklärte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC. "Sie haben eine Beratungspraxis im High-End-Bereich, die gut in ein globales Unternehmen passt, und uns ermöglicht, ein breites Spektrum an Leistungen international anzubieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 147 Standorten präsent.

