FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel berichtetet am Dienstag ein Händler von Lang & Schwarz. Es habe nur wenig Unternehmensmeldungen gegeben, die zudem auch keine Reaktion der entsprechenden Kurse hervorgerufen hätten. So hat Fresenius Medical Care (FMC) zum 1. November einen neuen Finanzvorstand berufen. Die Aktie zeigte sich auf dem Schlusskursniveau.

Das Technologieunternehmen Hörmann hat mehr als 15 Prozent an der Euromicron AG erworben und will weiter zukaufen. Auch die Euromicron-Aktie habe sich kaum verändert gezeigt, so der Teilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.706 11.730 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2019 16:27 ET (20:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.