adesso AG: Ausscheiden von Christoph Junge aus dem Vorstand; Jörg Schroeder wird als Finanzvorstand folgen DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Personalie adesso AG: Ausscheiden von Christoph Junge aus dem Vorstand; Jörg Schroeder wird als Finanzvorstand folgen 28.08.2019 / 07:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. adesso AG: Ausscheiden von Christoph Junge aus dem Vorstand; Jörg Schroeder wird als Finanzvorstand folgen Die adesso AG teilt mit, dass das Vorstandsmitglied Christoph Junge mit Wirkung zum 30. September dieses Jahres auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden wird. Herr Junge hat im Vorstand der adesso AG seit über 13 Jahren die erfolgreiche Entwicklung von adesso zu einem der größten unabhängigen IT-Unternehmen Deutschlands mit über 3.700 Mitarbeitern mitgestaltet. Die von Herrn Junge verantworteten Vorstandsressorts Personal, Recht und Verwaltung werden innerhalb des bestehenden Vorstands übernommen. Für das Finanzressort wurde zum 1. September mit dem 41 Jahre alten Jörg Schroeder bereits ein Nachfolger gefunden, der bei einer großen IT-Organisation Erfahrung in verschiedenen Stationen gesammelt hat und dort zuletzt als CFO die Verantwortung für die kaufmännischen Bereiche trug. Für eine Übergangszeit wird Herr Junge als Berater zur Verfügung stehen. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Junge auch im Namen der Mitarbeiter ganz herzlich für seine langjährige und hervorragende Arbeit und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. adesso Group Die adesso Group ist mit über 3.700 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2018 von 375,5 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa, der Türkei und den USA sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchen-spezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de 28.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Adessoplatz 1 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 864029 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 864029 28.08.2019 ISIN DE000A0Z23Q5 AXC0054 2019-08-28/07:07