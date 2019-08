Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--International Business Machines Corp. (IBM) will seine Cloud-Aktivitäten in Lateinamerika ausbauen. Wie der US-Technologiekonzern mitteilte, soll bis Ende kommenden Jahres eine neue IBM-Cloud Multizionenregion aufgebaut werden, um die Kapazitäten in dieser Region zu erweitern.

Die neue Einrichtung im brasilianischen Sao Paulo soll drei unabhängige Zugangszonen miteinander verbinden, wobei jede eine separate Kühlung, Vernetzung und Stromversorgung aufweist. Hierdurch werde die Wiederherstellungsfähigkeit bei Notfällen verbessert und erlaube es Kunden in der Region, Anwendungen von einem Dienst in ihrer Nähe auszuführen.

Die neue IBM-Cloud Multizonenregion soll so entwickelt werden, damit ein Portfolio von Infrastruktur und Diensten zur Verfügung steht, um unseren Kunden die besten Möglichkeiten und Vorteile der hybriden Cloud in Lateinamerika anzubieten, sagte Ana Paula Assis, IBM-General Managerin für Lateinamerika.

