Mit dem Private Equity-Ansatz. So lautet die neue Idee in München, den größten deutschen Industriekonzern irgendwie flott zu machen. Der dafür zuständige Chef sieht es als wohl einzige Möglichkeit an, die Schwerfälligkeit der ganzen Siemens-Gruppe irgendwie aufzulösen. Mal sehen, wie der Markt dies honoriert, wenn diese Pläne heute offiziell vorgestellt werden. Das ist nicht ganz ohne Chancen wenn man es richtig macht! Doch genau dies ist im Falle Siemens stets fraglich.



