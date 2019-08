Medienmitteilung

SHL Telemedicine expandiert in die Niederlande und unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von anKadimaBV / 24CARE Inkoop BV

Tel Aviv / Zürich 28. August 2019 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, hat mit der niederländischen Kadima BV, Eigentümerin von 24CARE Inkoop BV, eine Absichtserklärung zum Kauf einer Beteiligung von 51% unterzeichnet. Teil der Vereinbarung ist die Option, innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss die restlichen 49% zu erwerben. Der Abschluss der Transaktion ist auf Ende 2019geplant. Er setzt die Unterzeichnung einer definitiven Vereinbarung voraus.

24CARE Inkoop BV ist in den Niederlanden führend mit Dienstleistungen zur Überwachung von Herzrhythmusstörungen. 24CARE führt im Auftrag von Hausärzten jährlich über 20'000 EKG-Diagnosen für Patienten mit Herzrhythmusstörungen durch. Die Diagnosen werden von allen wichtigen Krankenkassen entschädigt. 24CARE expandiert zudem in die Versorgung von Patienten mit chronischen Krankheiten und arbeitet dabei mit führenden holländischen Spitälern zusammen, um bei Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz die Kosten zu reduzieren und die Behandlung zu verbessern. 24CARE beschäftigt 22 Mitarbeitende und soll für SHL einen zusätzlichen Jahresumsatz von EUR 3 bis 4 Mio. generieren.

Yoav Rubinstein, CEO von SHL, kommentiert: «Mit dieser Akquisition erweitern wir unsere Präsenz in Europa und stärken SHL als klaren europäischen Marktführer in der Telemedizin. Die Übernahme von Kadima wird unser sehr erfolgreiches Geschäft in Deutschland mit chronischer Pflege weiter ausbauen und die Entwicklung von Kadima auf dem niederländischen Markt unterstützen.»

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

