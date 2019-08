The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0TC6 DZ BANK IS.A1161 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3449 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BJTHP547 CP FUNDING 1 19/21.2.20 BD01 BON EUR N

CA XFRA US882508BG82 TEXAS INSTR 19/29 BD02 BON USD N

CA APO2 XFRA CA83405W2058 SOFTLAB9 SOFTW.SOLUT. EQ00 EQU EUR N