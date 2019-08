The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.08.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA135087C855 CDA 2019 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A0A2754 DT.PFBR.BANK 04/19EOVAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB1FE0 BAY.LDSBK.OPF.R.20333 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5QF5 BAY.LDSBK.OPF.R.20293 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CB0BWL3 COBA STUFENZANL 333 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1HXS2 DZ BANK IS.7274VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1H89 LB.HESS.THR.CARRARA10D/14 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3PS9 LB.HESS.THR.CARRARA09B/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FF2 LB.HESS.THR.CARRARA08U/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US20030NBA81 COMCAST 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0101328432 CITIGROUP INC. 99/19 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA DE000NLB2L80 NORDLB 5 PH.BD.42/16 BD02 BON EUR N

CA I9BH XFRA IT0004489610 B.T.P. 09-19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US25470XAB10 DISH DBS 09/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128282T61 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828D804 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828TN08 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N

CA AQUB XFRA XS0901578681 AQUARIUS+INVTS 13/24 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1072761148 RABOBK NEDERLD 14/19 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1284576581 MERCK FIN.SERV. MTN 15/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1303918269 UKRAINE 15/19 REGS BD02 BON USD N

CA WBAN XFRA DE000A2TSLZ0 WILD BUNCH AG O.N. JGE EQ00 EQU EUR Y

CA A9T XFRA US00726A1007 ADOMANI INC DL-,00001 EQ01 EQU EUR N