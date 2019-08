FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LKG XFRA ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW 0.163 EUR

LL6 XFRA ZAE000042164 MTN GROUP LTD. RC-,0001 0.115 EUR

A7Z XFRA ZAE000000220 AECI LTD RC 1 0.092 EUR

XFRA DE000HSH6JR4 HCOB MZC 3 17/20 0.000 %

DJL0 XFRA IE0004880047 AGIF VI-ALLIA.KOREA A EO 0.096 EUR

ZGS7 XFRA IE0004874099 AGIF VI-ALLIAN.CHINA A EO 0.081 EUR

DJLC XFRA IE0002817868 AGIF VI-ALLIA.KOREA A DL 0.072 EUR

DJL1 XFRA IE0002817751 AGIF VI-ALLIAN.CHINA A DL 0.085 EUR

XFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %

NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.144 EUR

FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 1.125 EUR

MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.432 EUR

LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.675 EUR

CTMA XFRA US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5 0.876 EUR

LHOG XFRA TH0143010Z16 LD + HOUSES PCL FGN BA 1 0.009 EUR

NVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.009 EUR

NVAV XFRA TH0101010R14 CHAROEN POKP. -NVDR- BA10 0.009 EUR

NVPI XFRA TH0015010R16 SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10 0.044 EUR

SIPF XFRA TH0015010018 SIAM COMML BK -FGN- BA 10 0.044 EUR

OLWN XFRA PR3186727065 FIRST BANCORP. NEW DL 1 0.027 EUR

8WY XFRA KYG981491007 WYNN MACAU LTD 0.052 EUR

4C6 XFRA KYG4672G1064 HUTCHISON TELECOM.HD -,25 0.003 EUR

7BP1 XFRA TH0420010R18 BANGCHAK CORP. NVDR BA 1 0.015 EUR

ATH1 XFRA BMG0534R1088 ASIA SAT.TELE.HLDGS HD-10 0.021 EUR

TSTA XFRA AU000000TLS2 TELSTRA CORP. LTD 0.049 EUR

WMC1 XFRA AU000000AWC3 ALUMINA LTD 0.040 EUR

V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.135 EUR

KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.072 EUR

RMT XFRA KYG748071019 REGINA MIR.INTL HLD.DL-01 0.005 EUR

CPOF XFRA TH0101A10Z19 CHAROEN POKPH.-FGN- BA 1 0.009 EUR

7BP XFRA TH0420010Y19 BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 0.015 EUR

QMBN XFRA SG2E73981531 Q+M DENTAL GROUP SING.LTD 0.003 EUR

XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.216 EUR

2OF XFRA AU0000030678 COLES GROUP LTD 0.216 EUR

XFRA GB00BDZC8S53 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.003 %