FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1IV XFRA GB0007669376 ST.JAMES'S PLACE LS-,15 0.204 EUR

XFRA DE000HLB4RQ7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08D/18 0.001 %

N5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.027 EUR

NIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 0.162 EUR

A04 XFRA GB00BYM8GJ06 ASCENTIAL PLC LS-,01 0.020 EUR

2UA XFRA GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 0.051 EUR

2OY XFRA US2605571031 DOW INC. DL-,01 0.630 EUR

729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.158 EUR

2J3 XFRA CA02137A1093 ALTAGAS CANADA INC. 0.177 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR

XFRA AU0000ATBHN7 ASIAN DEV. BK 2023

305 XFRA CA75622P1045 RECIPE UNLIMITED SUB.VTG. 0.076 EUR

0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.129 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR

P55 XFRA IL0011284465 PLUS500 LTD. LS -,01 0.246 EUR

2OS XFRA GB00BM7S7K96 ONESAVINGS BANK LS -,01 0.054 EUR

3E7 XFRA US30034W1062 EVERGY INC. 0.428 EUR

PGZ XFRA AU0000033359 HEALIUS LTD 0.021 EUR

317A XFRA CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC. 0.048 EUR