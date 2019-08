FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

B14 XFRA AU000000BBN2 BABY BUNTING GROUP LTD 0.031 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.032 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.012 EUR

163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.126 EUR

SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.163 EUR

HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.774 EUR

KT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.090 EUR

QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.522 EUR

MLI XFRA US59064R1095 MESA LABS INC. 0.144 EUR

TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.207 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.053 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.017 EUR

NAPN XFRA CA65704X1096 NORTH AMER. PALL. 0.031 EUR

31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.068 EUR

HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.286 EUR

2CKA XFRA US12562Y1001 CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 0.100 EUR

TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.198 EUR

RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.207 EUR

1EL XFRA US28852N1090 ELLINGTON FINL INC. 0.126 EUR

R9C XFRA AU000000REA9 REA GROUP LTD. 0.383 EUR

AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.360 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.064 EUR

2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.068 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.094 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.036 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.095 EUR

G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.077 EUR

PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.027 EUR

1UN XFRA JP3944640006 USEN-NEXT HLDS. 0.043 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.044 EUR

96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.225 EUR

RO41 XFRA GB00BVFNZH21 ROTORK PLC LS-,005 0.025 EUR

EWG XFRA US9741551033 WINGSTOP INC. DL-,01 0.099 EUR

S6MA XFRA US81783H1059 SEVEN+I HLDGS UNSP.ADR1/2

28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.034 EUR