FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

DO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.135 EUR

C6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.034 EUR

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.144 EUR

B3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.112 EUR

ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.036 EUR

AE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.113 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.136 EUR

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.009 EUR

B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.452 EUR

3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.279 EUR

G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.270 EUR

JUB XFRA AU000000JIN0 JUMBO INTERACTIVE LTD 0.131 EUR

BPS XFRA AU000000BPT9 BEACH ENERGY LTD. 0.006 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.026 EUR

6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.081 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.102 EUR

0P5 XFRA GB00BKRC5K31 POLYPIPE GROUP(WI) LS-001 0.044 EUR

5L43 XFRA LU0641748271 DNCA INV.-EUROSE A DIS 1.100 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.068 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.144 EUR

F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.063 EUR

2FQ XFRA GB00BDCXV269 QUILTER PLC 144A LS-,07 0.019 EUR

0BS XFRA AU000000BAP9 BAPCOR LTD. 0.058 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR

FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.207 EUR

FWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.171 EUR

PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.585 EUR

ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.405 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.107 EUR

IC1H XFRA GB00BHJYC057 INTERCONT.H.LS-,208521303 0.359 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.044 EUR

IC1B XFRA US45857P8068 INTERCONT.HOT.G.N.ADR 0.359 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.024 EUR