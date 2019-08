FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MHR XFRA US6005441000 MILLER (HERMAN) DL-,20 0.189 EUR

MEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.518 EUR

MGC XFRA US5528481030 MGIC INV. CORP. DL 1 0.054 EUR

ELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.387 EUR

DJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.056 EUR

KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.090 EUR

HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.198 EUR

GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 1.125 EUR

FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.648 EUR

DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.441 EUR

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.639 EUR

UBQ XFRA US2296691064 CUBIC CORP. 0.122 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.351 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.585 EUR

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.180 EUR

CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.648 EUR

CLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.072 EUR

CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.225 EUR

XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.207 EUR

CBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.315 EUR

CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.216 EUR

C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.324 EUR

BG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.045 EUR

BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.198 EUR

33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.153 EUR

ANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.486 EUR

ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.450 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.585 EUR

XYUA XFRA KYG450481083 HENGDELI HLDG.SUB.HD-,005 0.005 EUR

C44 XFRA KYG2113L1068 CHIN.RES CEMENT HLD (NEW) 0.030 EUR

LAW XFRA JP3982100004 LAWSON INC. 0.638 EUR

RGH XFRA JP3965600004 RIGHT ON CO. LTD 0.085 EUR

YEC XFRA JP3932000007 YASKAWA EL. CORP. 0.221 EUR

FYM XFRA JP3802600001 FAMILYMART UNY HLDGS CO. 0.170 EUR

FR7 XFRA JP3802300008 FAST RETAILING CO. YN 50 2.042 EUR