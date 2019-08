FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

8C1 XFRA KYG234201054 COMTEC SOL.SYS REG 0,001

AYH XFRA FR0000182479 ARCHOS S.A. NOM. EO-,05

07R XFRA AU000000HAR2 HARANGA RESOURCES LTD

IMK XFRA KYG476341030 IMAX CHINA HLDG HD -,0001

GFU2 XFRA CA04375E1088 ASHANTI GOLD CORP.

APO1 XFRA CA83405W1068 SOFTLAB9 SOFTW.SOLUT.