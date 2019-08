Das Analysehaus RBC hat Hennes & Mauritz von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 210 schwedische Kronen angehoben. Die Verbesserungen im Produktangebot der Modekette dürften zu Markanteilsgewinnen führen und den Gewinnmargen Auftrieb verleihen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine neuen Gewinnerwartungen lägen über den durchschnittlichen Marktschätzungen. In den Aktienkurs eingepreist seien die Geschäftsperspektiven noch nicht./mis/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 17:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-08-28/07:52

ISIN: SE0000106270