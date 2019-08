Der Anbieter von KI-basierten Betrugs- und Risikolösungen für die Komposit-Versicherung FRISS gab heute bekannt, dass ERGO Deutschland erfolgreich die FRISS Lösung zur Beschleunigung des Schadenregulierungsprozesses implementiert hat. ERGO gehört zur Munich Re und ist mit etwa 40.000 Beschäftigten sowie Prämieneinnahmen in Höhe von 19 Milliarden Euro eine der größten Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. FRISS hat ERGO Deutschland bei der digitalen Transformation unterstützt, indem künstliche Intelligenz zur Optimierung des Portfolios und zur Beschleunigung des Schadenregulierungsprozesses eingesetzt wird, um so den Kundenservice weiter zu verbessern.

Die Lösung wird in den Geschäftsbereichen für die private Pkw-, Hausrat- und Haftpflichtversicherungen eingesetzt. Die Implementierung schloss sich an die erfolgreichen FRISS Projekte für die ERGO in Österreich, Griechenland und Litauen an. Da ERGO Deutschland jeden Monat rund 90.000 Prüfungen durchführt, war ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Projekts die Risikobewertung in Echtzeit, um eine bestmögliche Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Nicola Virzi, General Manager FRISS DACH, erklärte: "Es ist fantastisch, dass zu unserer langjährigen Kooperation mit der ERGO ein neues Kapitel hinzugekommen ist. Die Vision der ERGO, ehrliche Kunden durch modernste digitale Initiativen bestmöglich zu unterstützen, passt genau zu FRISS. Wir freuen uns, dass wir zur digitalen Transformation der ERGO beitragen und den Schadenregulierungsprozess durch unsere KI-basierte Risikoeinschätzung beschleunigen können."

Über ERGO Deutschland

ERGO ist ein internationaler Versicherer mit Hauptgeschäftssitz in Düsseldorf. Weltweit beschäftigt der Konzern rund 28.500 Mitarbeiter und über 12.000 Versicherungsmakler. Der Umsatz lag 2017 bei 18,55 Milliarden Euro, was die ERGO zu einem der fünf größten Versicherer in Deutschland macht. www.ergo.com

Über FRISS

FRISS konzentriert sich zu 100 auf die automatisierte Betrugs- und Risikoerkennung für Komposit -Versicherer weltweit. Die KI-basierten Erkennungslösungen für Underwriting, Schadenbearbeitung und Betrugserkennung haben über 150 Versicherern geholfen, ihr Geschäft auszubauen. FRISS erkennt Betrug, mindert Risiken und unterstützt die digitale Transformation. Die Systeme lassen sich innerhalb von vier Monaten im Rahmen von Festpreisprojekten implementieren und die Versicherer erzielen bereits im ersten Jahr einen ROI. Mit FRISS Lösungen senken Sie Ihre Verlustquote, verwirklichen ein profitables Portfoliowachstum und verbessern die Kundenzufriedenheit. www.friss.com

