Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

In Großbritannien wächst der Druck auf Premierminister Boris Johnson und gegen einen Brexit ohne Abkommen mit der EU. Sechs Oppositionsparteien brachten bei einem Treffen am Dienstag ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, einen EU-Austritt ohne entsprechendes Abkommen auf jeden Fall zu verhindern. Die Teilnehmer des Oppositionstreffens stimmten in der Dringlichkeit überein, gemeinsam "praktische Wege" zur Verhinderung eines "No-Deals" zu finden, "darunter mögliche Gesetzesvorhaben und ein Misstrauensvotum", hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Labour-Chef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat für nächste Woche ein Misstrauensvotum gegen Johnson angekündigt. Der Chef der EU-feindlichen Brexit-Partei, Nigel Farage, fordert von Johnson hingegen einen "klaren Schnitt" und einen EU-Ausstieg ohne Abkommen.

Das britische Parlament kommt nächste Woche erstmals nach der Sommerpause wieder zusammen. Johnsons Tories verfügen im Unterhaus nur über eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme. Gegen mögliche Pläne für eine Suspendierung des Parlaments durch den Premierminister formierte sich am Dienstag Widerstand im Unterhaus. Rund 160 Abgeordnete unterzeichneten eine Erklärung, in der sie Johnson vor der Umgehung des Unterhauses warnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 2Q

11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H

11:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,9% gg Vj zuvor: -1,4% gg Vm/-2,0% gg Vj 08:00 GfK-Konsumklimaindikator September PROGNOSE: 9,6 Punkte zuvor: 9,7 Punkte - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli PROGNOSE: +4,8% gg Vj zuvor: +4,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,7% gg Vj zuvor: +4,7% gg Vj - US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2029 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:00 SE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 1 Mrd SEK 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2029 im Volumen von 3 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von max. 2 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 4 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.711,50 0,09 S&P-500-Future 2.874,30 0,31 Nikkei-225 20.486,95 0,15 Schanghai-Composite 2.892,44 -0,34 +/- Ticks Bund -Future 178,96 -11 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.730,02 0,62 DAX-Future 11.700,00 0,11 XDAX 11.705,89 0,11 MDAX 25.181,93 0,73 TecDAX 2.745,78 0,95 EuroStoxx50 3.370,47 0,65 Stoxx50 3.086,34 0,50 Dow-Jones 25.777,90 -0,47 S&P-500-Index 2.869,16 -0,32 Nasdaq-Comp. 7.826,95 -0,34 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 179,07 +64

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung des Erholungskurses an Europas Börsen rechnen Händler auch am Mittwoch. Im Handelsstreit zwischen USA und China herrschen nach der Eskalation vom Freitag mittlerweile wieder versöhnlichere Töne. Die Ankündigung weiterer Verhandlungen lässt die Furcht vor einer Eskalation zurückgehen. Ohne dieses Risiko im Nacken richten Anleger daher ihren Blick immer mehr auf die nun günstig bewerteten Aktien. Auch der Konjunkturpessimismus zeigt sich nicht mehr so stark. Der Ölpreis erholte sich seit dem Vortag rund 1,50 Dollar, die Preisrückgänge der Industriemetalle verlangsamen sich. Der Unternehmenskalender ist relativ leer. Zahlen legen zumeist kleinere Unternehmen wie Edag, Aroundtown, Encavis, RTL und in Wien Uniqa vor. Italien steht politisch weiter im Blick mit dem Ende der Frist zu Beratungen über eine Regierungsbildung. Die EZB wird über die Entwicklung der Geldmenge M3 im Juli berichten. Sollte das Wachstum geringer als die erwarteten 4,8 Prozent ausfallen, könnte dies die Befürchtung einer schwächeren Kreditvergabe und damit Zweifel an der Wirtschaftsentwicklung entfachen. Daneben legt die GfK ihren Konsumklimaindikator vor.

Rückblick: Freundlich - US-Präsident Trump hatte zuletzt versöhnlichere Töne im Handelsstreit angeschlagen und auch der G7-Gipfel verlief vergleichsweise turbulenzfrei, was die Stimmung etwas stützte. An der Mailänder Börse ging es mit den Kursen deutlicher um 1,5 Prozent nach oben. Treiber in Mailand war die Hoffnung, dass Neuwahlen verhindert werden können. SAS muss bei ihren Effizienzbemühungen angesichts des konjunkturellen Gegenwinds nachlegen. Für die Aktie ging es um 2 Prozent nach unten. Vetropack stiegen nach guten Halbjahreszahlen um 11 Prozent. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen verloren Vienna Insurance 1,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Tagesverlierer im DAX waren Deutsche Börse mit Abgaben von 1,8 Prozent. Die Zentrale in Eschborn wurden im Rahmen laufender Ermittlungen wegen Cum-Ex-Ermittlungen durchsucht. Ganz anders Lufthansa: Hier ging es laut Händlern nach einer Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux gleich um 3 Prozent nach oben. Wie erwartet fällt die Aktie von Axel Springer aus dem MDAX heraus. Die Beteiligung von KKR drückt den Streubesitz unter die kritische Marke. Nachrücker ist Cancom (plus 3,1 Prozent) aus dem SDAX, die dort durch Instone Real Estate (plus 3,4 Prozent) ersetzt wird. Instone legte zudem Geschäftszahlen vor. Insgesamt erholt zeigte sich der Immobiliensektor. Zuversicht, der Mietendeckel werde in der vorgelegten Form in Berlin nicht kommen, stützte. Vonovia gewannen 2,1 Prozent, Dt. Wohnen 1,1 Prozent, Ado 0,5 Prozent und Adler Real Estate 4,4 Prozent. PNE gewannen 11,8 Prozent. Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) befindet sich in Gesprächen, die auch zu einer Übernahme führen könnten.

XETRA-NACHBÖRSE

Es habe nur wenig Unternehmensmeldungen gegeben, die zudem auch keine Reaktion der entsprechenden Kurse hervorgerufen hätten, so ein Händler von Lang & Schwarz. So hat FMC zum 1. November einen neuen Finanzvorstand berufen. Die Aktie zeigte sich auf Schlusskursniveau. Das Technologieunternehmen Hörmann hat mehr als 15 Prozent an der Euromicron AG erworben und will weiter zukaufen. Auch die Euromicron-Aktie habe sich kaum verändert gezeigt, so der Teilnehmer.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Nach einem insgesamt volatilen Handel hat die Wall Street am Dienstag mit Abgaben geschlossen. Händler verwiesen auf die weiterhin bestehende Skepsis hinsichtlich der Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit, die Investoren verstärkt in die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen getrieben habe. Zwar hatte es zuletzt leichte Entspannungssignale gegeben, doch echte Fortschritte in den Gesprächen sind weiter nicht in Sicht. Auch das besser als erwartet ausgefallene US-Verbrauchervertrauen konnte den Markt nicht stützen, zumal die Erwartungen der Konsumenten deutlicher gefallen sind. Im Blickpunkt stand der Tabaksektor mit einer sich anbahnenden Fusion zwischen Philip Morris und Altria. Die Aktien gaben um 7,8 bzw. 4 Prozent nach. Am Rentenmarkt zeigte sich die Zinsstrukturkurve zwischen der 2- und 10-jährigen Fälligkeit invers und sendete damit erneut Rezessionssignale aus. Die Rendite zehnjähriger US-Titel fiel um 6,0 Basispunkte auf 1,47 Prozent - zweijährige Papiere rentierten mit 1,51 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:29h EUR/USD 1,1088 -0,0% 1,1092 1,1093 EUR/JPY 117,38 +0,1% 120,87 117,43 EUR/CHF 1,0890 +0,1% 1,1025 1,0885 EUR/GBR 0,9027 +0,0% 0,8975 0,9026 USD/JPY 105,87 +0,1% 107,74 105,86 GBP/USD 1,2283 -0,0% 1,2500 1,2289 USD/CNY 7,1582 -0,1% 7,1622 7,1618 Bitcoin BTC/USD 10.107,50 -0,20 10.327,25 10.111,25

Am Devisenmarkt tat sich tendenziell wenig, der Wechselkurs des Euro zum Dollar lag nahezu unverändert auf dem Niveau des Vorabends. Die Gemeinschaftswährung notierte knapp unter der Marke von 1,11 Dollar seitwärts. Im späten US-Handel lag der Euro bei 1,1090 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,48 54,93 +1,0% 0,55 +15,5% Brent/ICE 59,91 59,51 +0,7% 0,40 +8,3%

