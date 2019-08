DJ Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares

Genel Energy PLC (GENL) Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares 28-Aug-2019 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement that contains inside information according to REGULATION (EU) No 596/2014 (MAR), transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 28 August 2019 Genel Energy plc (the 'Company') Transaction in Own Shares Genel Energy plc announces that on 27 August 2019 it purchased a total of 177,875 ordinary shares of 10 pence each in the Company as part of the Company's buyback programme announced on 25 June 2019. Volume weighted average price per share 180.6036 pence Highest price per share 182.2000 pence Lowest price per share 178.1000 pence The Company currently intends to hold the purchased shares as treasury shares. Following this purchase, Genel Energy plc holds 2,400,391 ordinary shares in treasury, and has 277,847,807 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Aggregated Information Exchange venue Volume weighted average price Aggregated volume XLON 180.7 61693 UBSY 180.8 29718 CCEU 181.1 24825 BATP 180.2 21595 CHIX 180.9 15245 MSSI 179.9 5807 AQXE 180.3 5376 CHID 180 4619 SICS 179.9 2646 CGME 179.9 2606 BATD 179.96 558 BATE 180.8 300 JPSI 179.6 464 TRQM 180 253 XUBS 179.9 2170 09:11:25 415 XLON 00051571077TRLO0 181.4 27/08/2019 09:11:40 2212 CCEU 00051571089TRLO0 182.2 27/08/2019 09:13:20 650 XLON 00051571126TRLO0 182.2 27/08/2019 09:13:20 1510 XLON 00051571125TRLO0 182 27/08/2019 09:13:59 4206 CCEU 00051571153TRLO0 182 27/08/2019 09:13:59 2528 XLON 00051571152TRLO0 181.2 27/08/2019 09:30:50 3538 CCEU 00051571338TRLO0 180.2 27/08/2019 09:55:57 929 CHIX 00051571501TRLO0 181.6 27/08/2019 10:16:30 1048 CHIX 00051571773TRLO0 181.6 27/08/2019 10:16:30 1197 CHIX 00051571772TRLO0 181.4 27/08/2019 10:16:30 940 XLON 00051571771TRLO0 181.6 27/08/2019 10:16:30 45 XLON 00051571775TRLO0 181.6 27/08/2019 10:16:30 1500 XLON 00051571774TRLO0 181.4 27/08/2019 10:28:49 11 XLON 00051571920TRLO0 182 27/08/2019 10:45:50 1407 CHIX 00051572180TRLO0 182 27/08/2019 10:45:50 1094 CHIX 00051572179TRLO0 182 27/08/2019 10:45:50 368 XLON 00051572182TRLO0 182 27/08/2019 10:45:50 1291 XLON 00051572181TRLO0 181.5 27/08/2019 10:57:30 2154 BATP 00051572311TRLO0 181.4 27/08/2019 11:31:09 2525 CCEU 00051572689TRLO0 181.6 27/08/2019 11:51:18 900 XLON 00051572907TRLO0 181.4 27/08/2019 11:52:12 2293 XLON 00051572916TRLO0 181 27/08/2019 12:02:08 2574 UBSY 00051573020TRLO0 181.4 27/08/2019 12:39:53 2205 BATP 00051573386TRLO0 181.2 27/08/2019 12:39:53 2203 XLON 00051573384TRLO0 181.4 27/08/2019 12:50:05 997 CHIX 00051573471TRLO0 181.4 27/08/2019 12:50:05 128 XLON 00051573473TRLO0 181.4 27/08/2019 12:50:05 1237 XLON 00051573472TRLO0 182.1 27/08/2019 13:10:43 2250 UBSY 00051573608TRLO0 181.6 27/08/2019 13:12:16 455 XLON 00051573618TRLO0 181.6 27/08/2019 13:12:16 2049 XLON 00051573619TRLO0 180.7 27/08/2019 13:14:30 2235 UBSY 00051573632TRLO0 181 27/08/2019 13:43:22 3689 CCEU 00051574082TRLO0 180.7 27/08/2019 13:59:09 2268 UBSY 00051574199TRLO0 181.1 27/08/2019 14:02:30 2312 BATP 00051574248TRLO0 180.8 27/08/2019 14:27:37 2106 AQXE 00051574637TRLO0 180.8 27/08/2019 14:27:37 1500 XLON 00051574638TRLO0 180.6 27/08/2019 14:28:43 2112 UBSY 00051574655TRLO0 180 27/08/2019 14:29:54 1570 MSSI 00051574670TRLO0 179.9 27/08/2019 14:29:55 1771 CGME 00051574672TRLO0 180.2 27/08/2019 14:30:17 2370 BATP 00051575360TRLO0 180 27/08/2019 14:30:17 356 XLON 00051575356TRLO0 180 27/08/2019 14:30:17 514 XLON 00051575355TRLO0 180 27/08/2019 14:30:17 1500 XLON 00051575354TRLO0 180 27/08/2019 14:30:29 413 SICS 00051575384TRLO0 180 27/08/2019 14:30:29 21 SICS 00051575385TRLO0 180 27/08/2019 14:42:41 52 BATD 00051575844TRLO0 180 27/08/2019 14:42:41 281 BATP 00051575852TRLO0 180 27/08/2019 14:42:41 1446 CHID 00051575839TRLO0 180 27/08/2019 14:42:41 1241 CHID 00051575837TRLO0 180 27/08/2019 14:42:41 51 TRQM 00051575843TRLO0 180 27/08/2019 14:42:41 940 XLON 00051575841TRLO0 179.8 27/08/2019 14:42:41 203 XUBS 00051575840TRLO0 180 27/08/2019 14:42:41 574 XUBS 00051575836TRLO0 180 27/08/2019 14:42:41 669 XUBS 00051575838TRLO0 179.8 27/08/2019 14:42:56 1964 XLON 00051575857TRLO0 180 27/08/2019 14:43:27 85 BATD 00051575879TRLO0 180 27/08/2019 14:43:27 85 CHID 00051575881TRLO0 180 27/08/2019 14:43:27 1034 CHID 00051575875TRLO0 180 27/08/2019 14:43:27 488 SICS 00051575880TRLO0 180 27/08/2019 14:43:27 87 TRQM 00051575877TRLO0 180 27/08/2019 14:43:27 85 XUBS 00051575882TRLO0 180 27/08/2019 14:43:27 523 XUBS 00051575876TRLO0 180 27/08/2019 14:44:33 70 BATD 00051575933TRLO0 180 27/08/2019 14:44:33 18 BATP 00051575935TRLO0 180 27/08/2019 14:44:33 71 CHID 00051575930TRLO0 180 27/08/2019 14:44:33 68 TRQM 00051575934TRLO0 180 27/08/2019 14:44:33 69 XUBS 00051575932TRLO0 180.2 27/08/2019 14:48:30 2136 BATP 00051576123TRLO0 180.8 27/08/2019 14:55:37 300 BATE 00051576437TRLO0 180.8 27/08/2019 14:55:37 2154 UBSY 00051576443TRLO0 181 27/08/2019 14:55:37 844 XLON 00051576439TRLO0 181 27/08/2019 14:55:37 1500 XLON 00051576438TRLO0 180.8 27/08/2019 15:04:15 960 XLON 00051576723TRLO0 181 27/08/2019 15:14:17 650 CHIX 00051576980TRLO0 181 27/08/2019 15:14:17 974 CHIX 00051576979TRLO0 181 27/08/2019 15:14:17 470 XLON 00051576983TRLO0 181 27/08/2019 15:14:17 1215 XLON 00051576982TRLO0 181 27/08/2019 15:14:17 209 XLON 00051576981TRLO0 181.2 27/08/2019 15:20:17 2497 UBSY 00051577185TRLO0 181.2 27/08/2019 15:21:36 2495 UBSY 00051577224TRLO0 180.6 27/08/2019 15:24:37 2169 UBSY 00051577409TRLO0 180.8 27/08/2019 15:32:39 2111 UBSY 00051577664TRLO0 180.8 27/08/2019 15:36:57 1264 CHIX 00051577796TRLO0 181 27/08/2019 15:40:56 2461 UBSY 00051578001TRLO0 180.8 27/08/2019 15:50:57 3304 CCEU 00051578330TRLO0 180.2 27/08/2019 15:57:40 2304 UBSY 00051578604TRLO0 180 27/08/2019 15:58:15 2192 BATP 00051578618TRLO0 180 27/08/2019 16:05:38 278 BATP 00051578886TRLO0 180 27/08/2019 16:06:13 284 BATP 00051578893TRLO0 179.9 27/08/2019 16:06:17 2088 UBSY 00051578897TRLO0 180.2 27/08/2019 16:06:17 650 XLON 00051578895TRLO0 180.4 27/08/2019 16:06:17 3743 XLON 00051578896TRLO0 179.9 27/08/2019 16:06:23 835 CGME 00051578905TRLO0 179.9 27/08/2019 16:13:47 356 MSSI 00051579139TRLO0 180.2 27/08/2019 16:15:19 1000 CHIX 00051579212TRLO0 180 27/08/2019 16:15:19 802 XLON 00051579211TRLO0 180.2 27/08/2019 16:15:19 304 XLON 00051579214TRLO0 180.2 27/08/2019 16:15:19 1500 XLON 00051579213TRLO0 180 27/08/2019 16:17:37 303 BATD 00051579329TRLO0 180.2 27/08/2019 16:17:37 173 CHIX 00051579325TRLO0 180.2 27/08/2019 16:17:37 160 CHIX 00051579324TRLO0 180 27/08/2019 16:17:37 770 XLON 00051579326TRLO0 180.2 27/08/2019 16:17:37 262 XLON 00051579328TRLO0 180.2 27/08/2019 16:17:37 1500 XLON 00051579327TRLO0 179.8 27/08/2019 16:17:41 97 JPSI 00051579343TRLO0 180 27/08/2019 16:19:37 1045 CHIX 00051579412TRLO0 180 27/08/2019 16:19:37 88 XLON 00051579413TRLO0 180 27/08/2019 16:20:05 329 BATP 00051579434TRLO0

179.8 27/08/2019 16:20:05 694 CHID 00051579431TRLO0 180 27/08/2019 16:20:05 284 MSSI 00051579437TRLO0 179.8 27/08/2019 16:20:05 694 SICS 00051579433TRLO0 179.8 27/08/2019 16:20:39 457 SICS 00051579481TRLO0 179.6 27/08/2019 16:20:39 2244 XLON 00051579483TRLO0 179.6 27/08/2019 16:21:11 88 JPSI 00051579543TRLO0 179.8 27/08/2019 16:21:46 48 BATD 00051579567TRLO0 180 27/08/2019 16:21:46 237 BATP 00051579571TRLO0 179.8 27/08/2019 16:21:46 48 CHID 00051579563TRLO0 179.8 27/08/2019 16:21:46 47 TRQM 00051579568TRLO0 179.8 27/08/2019 16:21:46 47 XUBS 00051579565TRLO0 180 27/08/2019 16:22:57 770 AQXE 00051579646TRLO0 180 27/08/2019 16:22:57 1076 CHIX 00051579648TRLO0 180 27/08/2019 16:22:57 851 CHIX 00051579647TRLO0 180 27/08/2019 16:22:57 610 XLON 00051579649TRLO0 179.6 27/08/2019 16:24:21 114 JPSI 00051579774TRLO0 180 27/08/2019 16:25:31 1114 CHIX 00051579950TRLO0 180 27/08/2019 16:25:31 610 XLON 00051579951TRLO0 179.8 27/08/2019 16:25:40 400 SICS 00051579966TRLO0 179.6 27/08/2019 16:26:01 68 JPSI 00051580058TRLO0 179.8 27/08/2019 16:26:03 266 CHIX 00051580086TRLO0 179.8 27/08/2019 16:26:03 810 XLON 00051580087TRLO0 180 27/08/2019 16:26:06 340 MSSI 00051580097TRLO0 180 27/08/2019 16:26:18 1601 MSSI 00051580100TRLO0 179.8 27/08/2019 16:26:40 173 SICS 00051580124TRLO0 180 27/08/2019 16:27:17 2500 AQXE 00051580157TRLO0 180 27/08/2019 16:27:17 890 XLON 00051580159TRLO0 180 27/08/2019 16:27:17 452 XLON 00051580158TRLO0 179.6 27/08/2019 16:27:41 9 JPSI 00051580206TRLO0 179.6 27/08/2019 16:27:44 88 JPSI 00051580211TRLO0 180 27/08/2019 16:28:07 158 BATP 00051580237TRLO0 180 27/08/2019 16:28:07 158 BATP 00051580235TRLO0 180 27/08/2019 16:28:07 158 BATP 00051580234TRLO0 180 27/08/2019 16:28:08 1333 BATP 00051580244TRLO0 179.8 27/08/2019 16:28:55 2349 BATP 00051580318TRLO0 179.8 27/08/2019 16:28:55 669 XLON 00051580317TRLO0 179.8 27/08/2019 16:35:26 653 XLON 00051581003TRLO0 179.8 27/08/2019 16:35:26 497 XLON 00051581002TRLO0 179.8 27/08/2019 16:35:26 622 XLON 00051581001TRLO0 179.8 27/08/2019 16:35:26 763 XLON 00051581000TRLO0 179.8 27/08/2019 16:35:26 493 XLON 00051580999TRLO0 179.8 27/08/2019 16:35:26 2384 XLON 00051580998TRLO0 179.8 27/08/2019 16:35:26 59 XLON 00051580997TRLO0 179.8 27/08/2019 16:35:26 1826 XLON 00051580996TRLO0 179.8 27/08/2019 16:35:26 7247 XLON 00051580995TRLO0 -ends- For further information, please contact: Genel Energy +44 20 7659 5100 Andrew Benbow, Head of Communications Vigo Communications +44 20 7830 9700 Patrick d'Ancona Notes to editors: Genel Energy is an independent oil and gas exploration and production company listed on the main market of the London Stock Exchange (LSE: GENL, LEI: 549300IVCJDWC3LR8F94). The Company, with headquarters in London and offices in Ankara and Erbil, is one of the largest London-listed independent oil producers, and is the largest holder of reserves and resources in the Kurdistan Region of Iraq. Genel has highly cash-generative oil production from the Taq Taq and Tawke licences, with material growth potential from other assets in the portfolio. Genel also continues to pursue further growth opportunities. For further information, please refer to www.genelenergy.com [1]. ISIN: JE00B55Q3P39 Category Code: POS TIDM: GENL LEI Code: 549300IVCJDWC3LR8F94 Sequence No.: 18154 EQS News ID: 864111 End of Announcement EQS News Service 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3ec46b352f38452116096dbbab51b09e&application_id=864111&site_id=vwd&application_name=news

