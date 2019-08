Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) kennt in diesem Jahr kein Halten. Inzwischen notiert das Papier des Fleischersatzproduzenten auf einem Kursniveau von 139,18 Euro (26.08.2019, maßgeblich für alle Kurse) und somit bedeutend höher als noch zum Zeitpunkt des Börsengangs Anfang Mai dieses Jahres. Der Grund für diese rasante Entwicklung ist eigentlich recht einfach: Einerseits genießt Beyond Meat einen gewissen Hype, verfügt andererseits jedoch über ein Geschäftsmodell, das sehr zukunftsträchtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...