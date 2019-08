Das US-Justizministerium hat einen ehemaligen Google-Ingenieur wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen angeklagt. Das ist nicht nur für den Roboterautoexperten, sondern das gesamte Silicon Valley gefährlich.

John Bennett startete seine Karriere als Drogenfahnder, suchte nach vermissten Kindern, fahndete nach Terrorzellen in den USA und jagte Hacker, bevor er vor dreieinhalb Jahren das Büro der Bundespolizei FBI in San Francisco übernahm. Nun nimmt er Wirtschaftskriminelle ins Visier. "Das Silicon Valley ist nicht der Wilde Westen", betonte er auf einer Pressekonferenz am Dienstag in San Jose. Die war anberaumt worden, weil Bennett einen der berühmt-berüchtigtsten Ingenieure des Silicon Valleys und ehemaligen Schützling von Google-Gründer und Alphabet-Chef Larry Page ins Visier genommen hat.

Bennett und US-Ankläger David Anderson sind überzeugt, nachweisen zu können, dass der ehemalige Google-Entwickler Anthony Levandowski gezielt Technologie von der Alphabet-Selbstfahrtochter Waymo gestohlen hat, um sich zu bereichern. Genauer geht es um Lasersensoren, die beim Fahren Abstand und Geschwindigkeit von Hindernissen ermitteln, Fachbegriff Lidar. Ursprünglich hatte Waymo deshalb den Fahrdienst Uber verklagt. Der hatte im August 2016 Levandowskis neues Auto-Start-up Otto für 680 Millionen Dollar übernommen, was dieser nach seinem Weggang von Waymo gegründet hatte. Nicht ohne zuvor noch massenhaft Daten bei seinem ehemaligen Arbeitgeber heruntergeladen zu haben.

Uber wollte sich mit dem Kauf von Otto, wie die Waymo-Anwälte behaupteten, die Geschäftsgeheimnisse der Alphabet-Tochter unter den Nagel reißen und sie für die Entwicklung eigener autonomer Fahrzeuge nutzen. Satte 1,9 Milliarden Dollar Schadenersatz forderte Waymo in dem Zivil-Prozess, der am fünften Februar vergangenen Jahres begann. Und nach gerade mal vier Tagen endete, weil Waymo und Uber sich überraschend gütlich einigten. Waymo, dessen Mutter Alphabet ironischerweise ohnehin Gründungs-Gesellschafter von Uber ist, erhielt 0,34 Prozent Anteile an dem Fahrdienst, damals mit etwa 245 Millionen Dollar bewertet, und verpflichtete sich, die angeblich unfreiwillig erhaltenen Informationen nicht zu nutzen. Die Einigung ...

