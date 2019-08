Zunächst soll der Service im gesamten Innenstadtbereich der Hauptstadt verfügbar sein. In Hamburg wird der Dienst bereits gut angenommen.

Der Taxi-Vermittler Free Now baut sein Mobilitätsangebot weiter aus und startet nun auch in Berlin seinen Mietwagen-Service mit Fahrer. Mit über 700 Fahrern soll der Dienst Free Now Ride zunächst im gesamten Innenstadtbereich der deutschen Hauptstadt verfügbar sein, kündigte Free Now (vormals MyTaxi) am Mittwoch an.

Free Now ist der gemeinsame Mobilitätsdienstleister der Autohersteller BMW und Daimler. Er steht im Wettbewerb mit dem amerikanischen Anbieter Uber. Free Now dürfte sich mit dem Mietwagen-Service ...

