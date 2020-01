HAMBURG (dpa-AFX) - Der Mobilitätsanbieter Free Now, ein Tochterunternehmen von BMW und Daimler , will seine Expansion in weitere Städte in Deutschland fortsetzen. So soll die Elektro-Autoflotte ausgebaut werden, zunächst mit 60 Tesla -Fahrzeugen in Hamburg, teilte Free Now in der Hansestadt mit. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland 20 Prozent mehr Fahrgäste mit Free Now unterwegs gewesen als im Jahr zuvor; die Zahl der Fahrer habe sich um 27 Prozent auf mehr als 28 000 erhöht.



Der Markenname Free Now wurde erst Mitte des vergangenen Jahres eingeführt; zuvor hieß die App Mytaxi. Das klassische Taxigeschäft bietet Free Now in 25 deutschen Städten an. Dazu gekommen ist im vergangenen Jahr ein Mietwagenangebot mit Fahrer in sechs Städten, das 1,3 Millionen mal genutzt worden sei. Für Hamburg gibt es auch andere Apps für Taxi, Carsharing und Mietwagen, zum Beispiel Hansa-Taxi und Taxi Deutschland.



Free Now hat seine Zentrale in Hamburg und erreicht nach eigenen Angaben als Plattform weltweit einen Umsatz von zwei Milliarden Euro. Mehr als 39 Millionen Fahrgäste nutzten die Dienste des Unternehmens bei insgesamt 300 Millionen Fahrten. In 35 Büros arbeiten mehr als 1800 Mitarbeiter./egi/DP/mis