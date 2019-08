flatex Morning-news Silber: Der Preis für eine Feinunze Silber befindet sich in ...

Der Preis für eine Feinunze Silber befindet sich in einer Rally und notiert so hoch wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Silber kratz am Hoch des 08. September 2017 von 18,2145 US-Dollar. Die nächsten Verlaufshochs wären vom 17. April 2017 bei 18,65 US-Dollar, sowie vom 09. November 2016 bei 19,00 US-Dollar auszumachen. Das übergeordnete Zwischenhoch stammt vom 04. Juli 2016 mit einem Kurs von 21,14 US-Dollar.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Zwischenhoch und gleichzeitig dem alten Jahreshoch des 20. Februar 2019 bei 16,22 US-Dollar bis zum Jahrestief des 28. Mai 2019 bei 14,29 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 18,42/18,59/18,87/19,33 und 19,61 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 17,40/16,95/16,67/16,22 und 15,77 US-Dollar in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF7JPA2 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Short: DE000MF7JPZ9 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/