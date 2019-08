Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt am Main, Berlin, (pta010/28.08.2019/08:05) - aescuvest, EIT Health und Surge-on Medical haben gestern Abend gemeinsam den Start der ersten europäischen Finanzierungskampagne auf https://www.aescuvest.eu eingeläutet. Anlässlich der Premierenfeier trafen sich im Medizinhistorischen Museum der Berliner Charité Vertreter aus Politik, der Gesundheitswirtschaft, von VC-Gesellschaften, Start-up-Unternehmen und Medien, um mit einer Veranstaltung zum Thema "Scaling and Driving Digital Health Innovation in Europe to the Next Level" die Möglichkeiten zur Stärkung der globalen Wettbewerbsposition Europas in einem der wirtschaftlich wichtigsten und innovativsten Wirtschaftszweige zu diskutieren.



Surge-on Medical strebt Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro an Während der Veranstaltung wurde die Finanzierungskampagne des niederländischen MedTech Start-ups Surge-on Medical live geschaltet. Der aufstrebende Stern im Segment der chirurgischen Instrumente entwickelt und verkauft voll steuerbare, schnell zerlegbare sowie leicht zu reinigende Instrumente für die minimal-invasive Arthroskopie und Laparoskopie. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Chirurgie, um eine bessere Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Mit kabellosen Technologien haben sie "freidimensionale" Instrumente geschaffen, die einen besseren Zugang zu Operationsbereichen ermöglichen und die bisher verwendeten starren Instrumente ersetzen.



Surge-on Medical besitzt vier internationale Patente, die einen großen Fortschritt im Bereich der minimal-invasiven Instrumente dokumentieren, da sie bestehende Operationstechniken verbessern und effizienter machen. Mit ihren Ingenieuren entwickeln sie die Zukunft des ferngesteuerten Robotereinsatzes in der Präzisionschirurgie. Dabei werden alle Instrumente in enger Zusammenarbeit mit einem Dutzend aktiver Chirurgen entwickelt. Die modularen und wiederverwendbaren Instrumente sind so konzipiert, dass sie an Operationsroboter angeschlossen werden können, was anhand eines US-Herstellers validiert wurde. Der Steerable Punch - das erste marktreife Produkt - wurde bereits von der Medizinischen Ethikkommission und der Zentralsterilisation des größten Krankenhauses der Niederlande zugelassen.



Über aescuvest.eu beabsichtigt das Unternehmen nun, 3 Mio. Euro im Rahmen eines prospektbasierten Wertpapierangebots aufzunehmen. Einschließlich der Platzierungsreserve können bis zu 5,0 Mio. Euro aufgenommen werden, was einem Anteil von 12,74 % an der Gesellschaft entsprechen würde. Alle Einzelinvestitionen werden in einer Zweckgesellschaft gebündelt, welche stellvertretend für die Einzelinvestoren Gesellschafter des Unternehmens wird und voll an der Wertentwicklung von Surge-on Medical beteiligt ist.



"Der Erlös der Finanzierung soll dazu verwendet werden, die Skalierung von Surge-on Medical zu beschleunigen", erklärte Benno Groosman, CEO und Mitbegründer von Surge-on Medical B.V. "Das Unternehmen hat bereits Demo-Produkte zum vollen Zielpreis verkauft und viele Händler sind bereit, unsere Produkte in ihr Portfolio aufzunehmen. Mit unserer kostengünstigen und einfach zu bedienenden Plattformtechnologie werden wir die Präzisions- und Roboterchirurgie einem breiten Publikum von Anwendern zugänglich machen."



Neue Finanzierungsplattform zur Förderung und Finanzierung von Innovationen europäischer Gesundheitsunternehmen und KMU durch europäische Bürgerinnen und Bürger Der Kampagnenauftakt von Surge-on Medical markiert den Beginn einer neuen Art der öffentlichen Risikokapitalfinanzierung in Europa. Erstmals ermöglicht eine grenzüberschreitende Crowdfunding-Kampagne - basierend auf einem prospektgeprüften Wertpapierangebot - privaten Anlegern in einem vollkommen digitalen Prozess, neben Business Angels und Venture-Capital-Gebern zu investieren und vom Wachstumspotenzial junger Wachstumsunternehmen zu profitieren. "Unser Ziel war es, die öffentliche Finanzierung von Gesundheitsprojekten über die Landesgrenzen hinauszutragen", kommentierte Dr. Patrick Pfeffer, CEO & Gründer von aescuvest. "Nach dem erfolgreichen Start der Surge-on Medical Finanzierung freuen wir uns darauf, schon in Kürze eine Reihe weiterer spannender Innovatoren aus dem Gesundheitssektor aus ganz Europa auf aescuvest.eu präsentieren zu können."



Jan-Philipp Beck, CEO von EIT Health, fügte hinzu: "Ziel von EIT Health ist es, zur Stärkung des Gesundheitsökosystems in Europa beizutragen. Wir wollen ein fruchtbares Umfeld für Wachstum und Innovation schaffen. Gesundheitsinnovation und Unternehmertum kommen letztendlich der Gesundheitswirtschaft und allen Bürgern zugute. Indem wir innovative Ideen auf den Markt bringen, tragen wir auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze bei. Die Zusammenarbeit mit aescuvest.eu ist ein Eckpfeiler unserer Mission, die vielversprechendsten Start-up-Unternehmen aus unserem Netzwerk beim Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen. Diese neue Form der Finanzierung, die mit einer hohen Sichtbarkeit auf dem Markt verbunden ist, soll europäischen Unternehmern helfen, ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern."



Offen für Unternehmen aus der gesamten EU, richtet sich der Schwerpunkt der Anlegeransprache von aescuvest.eu zunächst auf Dänemark, Deutschland, Großbritannien, die Niederlande, Österreich und Schweden.



Details zum Angebot



Zielbetrag der Finanzierung: 3 bis 5 Mio. Euro Pre-Money-Bewertung: 33,36 Mio. Euro Maximale Beteiligungsquote: bis zu 12,74 % Art des Investments: Genussschein Laufzeit: unbefristet, kündbar frühestens zum Ende des Geschäftsjahres 2033



aescuvest ist die erste pan-europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig mit überdurchschnittlichen Renditechancen zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von mehr als 550.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe und gegenüber einer breiten Öffentlichkeit. Mit Sitz im Finanzzentrum Frankfurt startete https://www.aescuvest.de als Crowdfunding-Plattform in Deutschland, um Innovationen aus den Bereichen Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung verwirklichen zu können. 2018 markiert der Start von https://www.aescuvest.eu die Premiere einer Crowdfunding-Plattform für Unternehmen des Gesundheitssektors, die europaweit grenzüberschreitendes Finanzieren und Investieren möglich macht.



EIT Health ist eine 2015 gegründete und durch die EU finanzierte Netzwerk-Initiative aus mehr als 150 Partnern. Führende Unternehmen, öffentliche Institutionen des Gesundheitswesens sowie renommierte Universitäten und Forschungseinrichtungen aus insgesamt 14 Ländern der EU unterstützen sich gegenseitig in einem "Public-Private-Partnership" bei der Entwicklung von innovativen Programmen und Projekten zur Förderung des Gesundheitswesens innerhalb Europas. Ziel hierbei ist es, die starke Polarität der verschiedenen Gesundheitssysteme in Europa zu überwinden, um etablierten und auch jungen digitalen Unternehmen neue Ressourcen zu eröffnen und ihre Ideen in gemeinsamen Produkten und Dienstleistungen für den europäischen Markt zu realisieren. Im Fokus der Arbeit von EIT Health stehen Schwerpunktbereiche mit hoher gesellschaftlicher Relevanz: Förderung einer gesunden Lebensweise, Unterstützung des aktiven Älterwerdens und eine verbesserte Gesundheitsversorgung. www.eithealth.eu



Surge-on Medical wurde 2015 gegründet und hat die nächste Generation von minimal-invasiven chirurgischen Instrumenten entwickelt. Sie setzen neue Standards für eine bessere Gesundheitsversorgung. Durch kabellose Technologien haben sie freidimensionale Instrumente entwickelt, die einen besseren Zugang zu Operationsbereichen ermöglichen und die derzeit verwendeten starren Instrumente ersetzen. Surge-on Medical besitzt vier internationale Patente, die minimal-invasive Instrumente lenkbar, zerlegbar und reinigbar machen. Die freidimensionalen Instrumente bieten eine kabellose Lenkbarkeit mit bis zu 80 % weniger Teilen. Kombiniert mit einer schnellen Demontierbarkeit lassen sich die Instrumente in Standardprozessen leicht reinigen und sicher wiederverwenden. Mit seiner mehrfach patentierten Plattformtechnologie ist Surge-on Medical derzeit in drei Märkten tätig: Arthroskopie, Laparoskopie und Roboterchirurgie. www.surge-on.eu



Pressekontakt: aescuvest international GmbH Frank Schwarz Telefon +49 69 25474 1644 E-Mail: press@aescuvest.eu



EIT Health e.V. Bettina Blees +49 178 813 69 79 bettina.blees@eithealth.eu



Surge-on Medical B.V. Audry Zoncsich Blanco +31 15 2682 513 info@surge-on.eu



Disclaimer/Impressum Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation ("KI") im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die "KI" richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese "KI" kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresAugust 28, 2019 02:05 ET (06:05 GMT)