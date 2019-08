Die Aktie der BASF (WKN: BASF11) hat in diesem Jahr eigentlich eine recht verträgliche Entwicklung hingelegt. Ausgehend von einem Kursniveau von 60,72 Euro ist der DAX-Chemieriese in den vergangenen fast acht Monaten lediglich um 4,5 % gefallen. Denn immerhin notiert das BASF-Papier gegenwärtig noch immer auf einem Kursniveau von 58,10 Euro (27.08.2019). Eine doch recht moderate Entwicklung für ein DAX-Schwergewicht, das in den vergangenen Wochen und Monaten recht häufig unter Druck geraten ist. ...

