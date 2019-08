Der Grüne Punkt erhält für seine Recyclate der Produktlinie Systalen Primus den Deutschen Verpackungspreis 2019 in der Kategorie Neues Material. Das hat die Jury am 26. August 2019 bekanntgegeben.Ausgezeichnet wird der Einsatz von Systalen Primus HDPE in Duschgelflaschen von Frosch Senses, die seit Mai 2019 auf dem deutschen Markt sind. Damit gibt es zum ersten Mal für ein Kosmetikprodukt eine Kunststoffverpackung, deren Rohstoff aus Kunststoffabfällen aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne gewonnen wurde. Die Innovation greift einen wichtigen Trend auf: Der diesjährige Wettbewerb habe gezeigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...