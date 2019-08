Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro mit fünfjähriger Laufzeit, einem Zinssatz von 5,5 Prozent p.a. und einer Stückelung von 1.000 Euro. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg soll vom 5. September 2019 bis zum 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ) erfolgen und steht unter Vorbehalt der für heute erwarteten Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) und der Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland bzw. die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ...

