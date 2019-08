adidas bleibt optimistisch, keine Angst vor der schwierigen Konjunktur

Am 18. August feierte adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) sein 70. Firmenjubiläum. Europas größter Sportartikelhersteller kann auf eine sehr erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Schließlich sind die Herzogenauracher nicht nur im Fußball, sondern auch für einige der innovativsten Entwicklungen bei Sportausrüstung und -Bekleidung verantwortlich. Die jüngere Vergangenheit verlief ebenfalls sehr erfolgreich, obwohl das Marktumfeld angesichts des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits und der in einigen Teilen der Welt drohenden Rezession alles andere als ideal ist.

Anfang August kletterte die adidas-Aktie auf ein neues Rekordhoch, nachdem der DAX-Wert in den vergangenen Jahren einen steilen Anstieg hingelegt hatte. In den vergangenen Monaten wurde sogar eine verstärkte Dynamik an den Tag gelegt, so dass adidas im Jahr 2019 der erfolgreichste Wert in der ersten deutschen Börsenliga ist. Allerdings nutzten Marktteilnehmer die jüngsten Börsenturbulenzen und die Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2019 am 8. August für einige Gewinnmitnahmen. Inzwischen bewegt sich die adidas-Aktie jedoch wieder in Richtung Rekordhoch knapp unter der Marke von 300 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...