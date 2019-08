IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data begrüßt Vikas Ranjan als Mitglied des Board of Directors

28. August 2019 - Vancouver, British Columbia - Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL, FSE:7C5, OTC:CDTAF) (Carl Data) gibt erfreut bekannt, dass der Finanz- und Investmentexperte Vikas Ranjan zu einem Mitglied des Board of Directors benannt wurde. Herr Rajan ist ein Experte in der Unternehmensführung und hat einen MBA in Finance der McGill University sowie über 22 Jahre Erfahrung in den Gebieten Finanzen, Kapitalmärkte, Unternehmertum und Investierung.

Als Mitgründer und Mitglied des Board of Directors bei Gravitas Financial Inc (CSE:GFI), einer Beteiligungsholding und Finanzberatungsfirma mit Sitz in Toronto, hilft Herr Ranjan dabei, strategische Investitionen in erstklassige Wealth Management-, Finanztechnologie- und Bergbauunternehmen zu tätigen. GFI ist in Nordamerika sowie schnell wachsenden internationalen Regionen, darunter China, Indien und Naher Osten, aktiv.

Ich freue mich sehr, jetzt, in dieser aufregenden Wachstumsphase ein Mitglied des Board of Directors von Carl Data Solutions zu sein. Im aktuellen Informationszeitalter ist die Nutzung von Daten im Rahmen von Actionable Intelligence unerlässlich für den Erfolg eines Unternehmens. Mit seinem Hauptaugenmerk auf Umweltvorhersageverfahren und Verwendung von End-to-End-Technologien ist Carl Data für eine schnelle Kommerzialisierung seiner Monitoring- und Analyseplattform sehr gut aufgestellt. Die weltweite Einführung des 5G-Standards wird wahrscheinlich zu einer Daten- und Informationsexplosion führen, durch die der Nutzen der Plattform weiter steigt, sodass sich Carl Data noch mehr Geschäftsmöglichkeiten bieten werden. Ich freue mich darauf, zusammen mit anderen Mitgliedern des Board of Directors das Managementteam bei der Erfüllung der Geschäftsziele zu unterstützen und einen Mehrwert für Aktionäre und Anteilseigner zu generieren, meinte Herr Ranjan.

Vikas Ranjans verfügt über eine beeindruckende Erfolgsgeschichte hinsichtlich der Generierung von Shareholder-Value bei kanadischen Technologieunternehmen, was für Carl Data während dieser Zeit der Expansion sehr wertvoll ist, erläuterte Greg Johnston, CEO und President von Carl Data. Er hat profunde Kenntnisse unserer Technologie und wie diese dem schnell expandierenden Industrial-IoT-Markt nutzen wird.

Die ehemaligen Mitglieder des Board of Directors, Craig Tennock und Julie McClure, sind zurückgetreten, um sich anderen Projekten zu widmen. Das Board of Directors dankt Craig und Julie für ihren Beitrag, ihre harte Arbeit und ihr Engagement für das Unternehmen.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über eine leistungsfähige, technologieagnostische End-to-End-Plattform zu unterstützen, auf der intelligente Sensoren mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Analyse kombiniert werden.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen, die einen Nutzen aus neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) schöpfen und jene Skalierbarkeit ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von Smart Cities, Versorgungsbetrieben und anderen vertikalen Industrieunternehmen erforderlich ist. Dieses Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

