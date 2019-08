Die erweiterte Realität (englisch: Augmented Reality, kurz AR) könnte in naher Zukunft zu etwas werden, das wir täglich nutzen und mit dem wir interagieren, insbesondere wenn ein Unternehmen einen Weg findet, sie benutzerfreundlich zu gestalten. Die Hololens von Microsoft (WKN: 870747) und das gut finanzierte Start-up-Unternehmen Magic Leap erregen heutzutage die meiste Aufmerksamkeit in der erweiterten Realität, weil sie Headsets anbieten, die es Menschen ermöglichen, in eine erweiterte Welt einzutreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...