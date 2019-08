Die MagForce AG ( ISIN: DE000A0HGQF5) gab gestern Abend den erfolgreichen Abschluss der ersten Stufe seiner pivotalen klinischen US-Studie zur fokalen Tumorablation bei Prostatakrebs mit intermediärem Risiko bekannt. Die erste Stufe nutzte die Gesellschaft, um das klinische Verfahren festzulegen und den Prozess der Einbringung der Nanopartikel zu standardisieren. Nach der Behandlung der ersten Patienten in Stufe 1 hat MagForce gezeigt, dass durch die Anpassungen, die am NanoActivator vorgenommen wurden, und dem neuen Instillationsverfahren die Nebenwirkungen minimal und damit signifikant besser als in den Studien vor mehr als einem Jahrzehnt in Deutschland waren. Darüber hinaus glichen sie auch den Nebenwirkungen, die üblicherweise in Verbindung mit Routinebiopsien auftreten. Die Gesellschaft wird nun die nächste Stufe seiner Studie in einer größeren Patientenkohorte einleiten. "Wir freuen uns, dass die NanoTherm Therapie weiterhin ein großes Potenzial für die Behandlung von Prostatakrebs mit intermediärem Risiko zeigt. Nach intensiver Zusammenarbeit mit den Studienärzten, Medizintechnikern und Patienten konnten wir nicht nur erfolgreich ein standardisiertes klinisches Verfahren entwickeln, sondern auch ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil nachweisen. Das ermöglicht uns jetzt, zügig mit der nächsten Stufe fortzufahren", sagte Dr. Ben Lipps, Chief Executive Officer der MagForce AG und MagForce USA, Inc. "Wir sind zuversichtlicher denn je, dass die Registrierungsstudie belegen wird, dass die NanoTherm Therapie Prostatakrebsläsionen fokal - also ganz gezielt am Ort des Auftretens - entfernen kann. Wir wollen so Patienten mit dieser Diagnose eine höhere Lebensqualität erhalten, während endgültige Behandlungen mit ihren wohlbekannten Nebenwirkungen verzögert oder sogar vermieden werden sollen."

Neues Geld kam im Juni

Am 25.06.2019 hat der Vorstand der magforce mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals eine Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von 1.176.472 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien von derzeit EUR 26.463.802,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...