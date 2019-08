Nürnberg (ots) - Der Lebensmittel-Discounter NORMA legt bei vielen Produkten in seiner Lieferkette großen Wert auf besonders nachhaltigen Tierschutz. Bereits zahlreiche Artikel des Sortiments sind mit dem sogenannten "Tierschutzlabel" vom Deutschen Tierschutzbund e. V. ausgezeichnet. Kunden, die auf das Wohl von Tieren Rücksicht nehmen wollen, finden jetzt auch das Hähnchenfleisch von GUT LANGENHOF in fast allen NORMA-Filialen - es trägt neben dem blauen Gütesiegel auch noch den Haltungskompass auf der Verpackung und sorgt so für maximale Transparenz.



Gemeinsam der Verantwortung gegenüber Tieren gerecht werden



NORMA achtet beim Einkauf der Lebensmittel schon seit Jahren darauf, ausschließlich Produkte mit bester Qualität und hoher Nachhaltigkeit auszuwählen. Dazu zählt neben der ökologischen Komponente auch der Schutz von Tieren.



Mit dem Tierschutzlabel garantieren Hersteller von Produkten mit tierischen Bestandteilen oder Fleischprodukten, dass eine tiergerechte Haltung und Verarbeitung sichergestellt ist. Berücksichtigt werden beispielsweise das Platzangebot für die Tiere, die Transportdauer sowie die Fütterung ohne den Einsatz von gentechnisch veränderten Futtermitteln.



Doppelt zertifiziert hält besser



Bei NORMA tragen die Verpackungen des Geflügelfleisches nicht nur das blau-weiße Tierschutzlabel, sondern auch gut sichtbar den exklusiven NORMA-Haltungskompass Stufe drei. Er gibt den Käuferinnen und Käufern auf einen Blick darüber Aufschluss, unter welchen Bedingungen die Tiere gelebt haben. Ähnlich wie beim Tierschutzlabel sind dabei strenge Futter- und Platzvorgaben einzuhalten. Die doppelte Zertifizierung des NORMA-Geflügelfleisches sorgt für maximale Qualität und den absoluten Durchblick beim Kunden. Nur so kann eine bewusste Entscheidung für mehr Tierwohl und eine gerechte Haltung getroffen werden.



Folgende Fleischprodukte mit Tierschutzlabel sind von nun an in vielen NORMA-Filialen erhältlich:



-GUT LANGENHOF Tierschutz Hähnchen-Unterkeulen, 400g,

Haltungskompass Stufe III -GUT LANGENHOF Tierschutz Hähnchen-Filet

Teilstücke, 300g, Haltungskompass Stufe III -GUT LANGENHOF

Tierschutz Hähnchenflügel ohne Spitzen, 350g, Haltungskompass Stufe

III Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.



