Der DAX baute in den vergangenen zehn Tagen trotz aller Widrigkeiten charttechnisch eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Diese gibt es meist in umgekehrter Richtung mit dem gleichen Bild wie vor einigen Monaten. Es gilt unter Charttechnikern als ein sehr sicheres Trendsignal, jeweils nach einer kritischen Lage und weitgehenden Unkenntnissen, wie es weitergeht. Genau das trifft im Moment für die Markteinschätzung insgesamt zu.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



