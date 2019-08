IRW-PRESS: Micron Waste Technologies Inc: Micron Waste erhält Cannabis-Forschungslizenz von Health Canada

Vancouver, 27. August 2019. Micron Waste Technologies Inc. (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2, OTCQB: MICWF) (Micron oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von Abfallaufbereitungssystemen für Cannabis- und Lebensmittelabfälle, meldete heute, dass es eine Cannabis-Forschungslizenz (Cannabis Research License) von Health Canada erhalten hat, um seine aerobe Abfallfermenter-Technologie für die Aufbereitung von Cannabisabfällen zu entwickeln. Die Lizenz, die ab 23. August 2019 fünf Jahre lang gilt, wird für die Weiterentwicklung des weltweit ersten Abfallaufbereitungssystems verwendet, das Cannabisabfälle umwandelt und denaturiert und dabei wiederverwendbares Wasser rückgewinnt. Das F&E-Team des Unternehmens unter der Leitung von Chief Technology Officer und Founder Dr. Bob Bhushan wird die neue Lizenz nutzen, um die Cannabisabfall- und -abwasserprogramme zu beschleunigen und zu erweitern - sowohl durch sein branchenführendes Cannavore-Abfallverarbeitungssystem als auch durch sein Programm zur Aufbereitung von Anlagenabwässern im Micron Waste Innovation Centre in Delta (British Columbia).

Das Hauptaugenmerk des F&E-Teams von Micron ist auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen von Cannabisanlagen gerichtet, die eine nachhaltige Aufbereitung sowohl von festen als auch von flüssigen Abfällen anstreben, sagte Dr. Bhushan. Daher entwickelt das Unternehmen mit seiner Cannavore-Fermenter-Technologie die effizienteste und konforme Aufbereitung von Grünabfällen. Darüber hinaus erweitern wir nun unser Abwasseraufbereitungsprotokoll, um lizenzierte Produzenten im In- und Ausland bei der Rückgewinnung, Wiederverwendung oder konformen Entsorgung aller Anlagenabwässer aus dem Cannabisanbau besser zu unterstützen.

Profilierungsprogramm für Sorten und Cannabinoide

Micron wird auch mit der Profilierung und Katalogisierung von Cannabissorten beginnen, um den Harz- und Fasergehalt zu identifizieren. Im Rahmen der neuen Forschungslizenz des Unternehmens werden interne Beschreibungsprüfprogramme beginnen, um optimale Mikroben- und Enzymmischungen für die höchste Leistung im Cannavore-Fermentationsprozess zu identifizieren. Die von Micron entwickelten Lebendmischungen, die auf seinem patentierten Bioprozess basieren, können anschließend in Abhängigkeit des Verhältnisses zwischen Blättern, Blüten und Stängel sowie des Cannabinoidgehalts für den schnellsten und effizientesten Abbau, die Fermentation und die Denaturierung von Biomasse und Arzneistoffen eingesetzt werden.

Umweltberatungsdienstleistungen

Abgesehen vom Cannavore-Programm von Micron hinsichtlich der Aufbereitung fester Abfälle ist das Unternehmen nun auch in der Lage, seine Kernkompetenz im Bereich der allgemeinen Abwasseraufbereitung von Cannabisanlagen einzubringen. Dr. Bhushan, der in den Bereichen Fermentationswissenschaft und Abwasseraufbereitung in Kanada und international eine Erfahrung von über 20 Jahren vorweisen kann, wird die Beratungsdienstleistungen von Micron hinsichtlich der Verringerung von Abwässern in Cannabisanlagen leiten, die für bestehende und geplante Cannabisanlagen angeboten werden, die bestrebt sind, durch die Rückgewinnung und Reinigung von Anlagenabwässern sowohl Grünabfälle als auch Abwässer nachhaltig aufzubereiten.

Das Team an Wissenschaftlern und Technikern von Micron, die von den strategischen Partnern Aurora Cannabis Inc. und BC Research Inc. unterstützt werden, ist in puncto Spezialisierung, Erfahrung und Know-how bei der Entsorgung von festen Cannabisabfällen und der Reinigung von cannabishaltigem Abwasser weltweit einzigartig, sagte President und CEO Alfred Wong. Wir beabsichtigen, dieses wertvolle Wissensportfolio zu nutzen, um unsere potenzielle Umsatzbasis zu steigern und Cannabiszüchter zu beraten und zu beliefern, die eine allgemeine nachhaltige, konforme Aufbereitung von festen Abfällen und Abwässern anstreben.

Cannavore-Zusammenarbeit mit Aurora Cannabis Inc., Organivore und Update hinsichtlich New Verticals

Der Prototyp des Cannavore-Abwassersystems von Micron erreicht weiterhin Meilensteine in der Anlage von Aurora in Mountain in der Nähe von Calgary, wo er einer vollständigen Durchsatzverarbeitungs- und Belastungsprüfung unterzogen wird. Das weltweit erste geschlossene System zur Verarbeitung von Cannabisabfällen wurde gemäß den Spezifikationen von Aurora als saubere Technologielösung konzipiert, die organische Abfälle verarbeitet, die beim Anbau und der Kultivierung von Cannabis anfallen, und gleichzeitig die Bedenken hinsichtlich der potenziellen Umweltauswirkungen mindert.

Micron errichtet zurzeit weitere Cannavore-Systeme und arbeitet mit seinem strategischen Partner BC Research Inc. zusammen. Der Prototyp des Lebensmittelabfallsystems Organivore von Micron wird zurzeit mit einer neuen Technologie aufgerüstet, die für Cannavore entwickelt wurde. Im Rahmen des New Verticals-Programms des Unternehmens werden weitere Abfallziele in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung sowie Brauerei und Spirituosen unter Anwendung des eigenen Labors und des Organivore-Prüfgeräts im Innovationszentrum des Unternehmens bewertet.

Über Micron Waste Technologies Inc.

Micron ist ein führendes Unternehmen für grüne Technologien, das Systeme zur Aufbereitung organischer Abfälle und Wasser entwickelt. Das Hauptaugenmerk von Micron ist auf die Entwicklung von Lösungen für organische Abfälle und spezielle Abfallströme gerichtet, einschließlich Abfälle aus dem Cannabisanbau. Das patentierte aerobe Bioverfahren von Micron senkt die Menge an organischen Abfällen deutlich, reduziert die Treibhausgasemissionen, die beim Transport und der Deponierung entstehen, und produziert sauberes Wasser, das den Anforderungen der Abwassereinleitungen von Gemeinden entspricht. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Aurora Cannabis Inc. (TSX: ACB, NYSE: ACB), einem der weltweit führenden Cannabisunternehmen. Darüber hinaus arbeitet Micron mit BC Research Inc. zusammen, einem Unternehmen der NORAM Group of Companies, das über eine umfassende Erfahrung mit großen privaten und kommunalen Abwasseraufbereitungssystemen verfügt. Micron ist ein börsennotiertes Unternehmen (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2). Weitere Informationen finden Sie unter www.micronwaste.com.

