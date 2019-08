Original-Research: Aves One AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aves One AG Unternehmen: Aves One AG ISIN: DE000A168114 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 12,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger Aktuelles Kursniveau eröffnet attraktive Einstiegschance, Halbjahresbericht sollte Wachstumstrend bestätigen In den letzten zwei Monaten ist der Aktienkurs der Aves One AG leicht unter Druck geraten. Nachdem Ende Juni 2019 das Rekordhoch von 13,30 EUR je Aktie erreicht wurde, reduzierte sich der Kurs seit her auf 9,65 EUR (23.08.19). Diese Kursentwicklung kam ohne relevanten Newsflow zustande. Gegenläufig dazu kam es sogar zu einer positiven Zukaufs-Meldung. Wir gehen daher davon aus, dass sich die jüngste Kursentwicklung primär auf Gewinnmitnahmen zurückführen lässt. So wurde am 10. Juli 2019 gemeldet, dass der Asset-Bestand im Segment Rail auf mehr als 10.500 Güter- und Kesselwagen ausgebaut wurde. Die Zukäufe bestehen weitestgehend aus Neubauwaggons und beinhalten rund 800 gebrauchte Güterwagen mit einem jungen Durchschnittsalter von weniger als 10 Jahren. Die Assets sind größtenteils voll vermietet und sollten entsprechend hohe Brutto-Margen erzielen. Wir gehen davon aus, dass die Aves One AG auch in den kommenden Geschäftsjahren den Assetbestand weiter ausbauen wird und entsprechend höhere Umsätze erzielt werden. Durch die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erwarten wir eine sukzessive Steigerung der Margen. Aktuell geht das Unternehmen davon aus, 1,0 Mrd. EUR Asset under Management (AuM) im Geschäftsjahr 2019 zu erreichen und die Guidance für 2019 liegt bei einem Umsatz in Höhe von 110 Mio. EUR mit 80 Mio. EUR EBITDA. Wir schätzen die aktuelle Guidance als konservativ ein und erwarten AuM in Höhe von 1,03 Mrd. EUR im Jahr 2019, 1,13 Mrd. EUR im Jahr 2020 und 1,28 Mrd. EUR im Jahr 2021. Die Kursentwicklung bietet unseres Erachtens eine sehr attraktive Einstiegschance. Gegenwärtig lieg das Upsidepotenzial auf unser Kursziel bei 32,6%. Vor diesem Hintergrund vergeben wir wiederholt unser Kaufen-Rating und bestätigen unser Kursziel in Höhe von 12,80 EUR je Aktie. Im September werden die Halbjahreszahlen 2019 veröffentlicht und wir erwarten eine Bestätigung des Wachstumstrends. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18805.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Uhrzeit) der Fertigstellung: 27.08.2019 (18:15 Uhr) Datum (Uhrzeit) der ersten Veröffentlichung: 28.08.2019 (09:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

