Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG Unternehmen: GESCO AG ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 28.08.2019 Kursziel: 28,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.11.2017, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst Stabile Nachfrage, aber deutlich rückläufiges Ergebnis im ersten Quartal Nachdem die GESCO AG in den letzten beiden Geschäftsjahren deutlich vom konjunkturellen Rückenwind in der Investitionsgüterindustrie profitieren konnte, schlägt sich die abflauende konjunkturelle Dynamik nun mittlerweile auch zunehmend im Zahlenwerk des Beteiligungsspezialisten nieder. Entsprechend der umsatzseitig auf die Mitte und ergebnisseitig auf den unteren Rand der adjustierten Prognosebandbreiten konkretisierten Guidance haben auch wir unsere Schätzungen etwas vorsichtiger angesetzt. Dennoch erachten wir die Wuppertaler nach wie vor als gut positioniert, auch diese schwierigeren Zeiten meistern und langfristig weiterhin nachhaltig profitabel wachsen zu können. Dabei sollten die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL initiierten Maßnahmen zur Optimierung der Portfoliostruktur und der Aufstellung der einzelnen Tochtergesellschaften die Widerstandsfähigkeit gegen konjunkturelle und branchenspezifische Schwankungen mittelfristig erhöhen. Bei Ansatz unserer Schätzungen beläuft sich das 2020er-KGV der GESCO-Aktie derzeit auf lediglich 10,3. Und die Ausschüttungsrendite könnte nach komfortablen 4,4 Prozent auf Basis des aktuellen Dividendenvorschlags für das vergangene Geschäftsjahr 2018/19 auch für das laufende Rumpfgeschäftsjahr 2019 noch bei attraktiven 3,4 Prozent liegen. Vor dem Hintergrund unserer etwas vorsichtiger angesetzten Schätzungen nehmen wir zwar unser Kursziel auf 28 Euro zurück, stufen das Papier aber auf dem derzeitigen Kursniveau unverändert mit ??zKaufen" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18809.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2019 03:36 ET (07:36 GMT)