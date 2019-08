Ein Ende der Bürgerproteste in Hongkong ist nicht in Sicht. Während sich der Kapitalmarkt zu Recht Sorgen um den Finanzplatz Hongkong macht, der an Bedeutung verlieren könnte, ist die Sicht auf den Unternehmensstandort Hongkong eine etwas andere.Trotz der Proteste liegt die Geschäftstätigkeit vor Ort nicht danieder. Deutsche Unternehmen etwa agieren vorerst abwartend. Derzeit besteht kein akuter Handlungsbedarf. Hongkong ist (noch) kein Risikostandort. Das sind die wesentlichen Erkenntnisse von Max Zenglein, Leiter des Programms Wirtschaft am Merics-Institut in Berlin. Der Wirtschaftsexperte war Anfang vergangener Woche für einige Tage in der chinesischen Sonderverwaltungszone und hat sich vor Ort ein Bild über die Auswirkungen der ...

