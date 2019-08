Eine Abstufung der Investmentbank HSBC hat die Aktien von MTU am Mittwoch belastet. Der Kurs gab zunächst um 1 Prozent auf 243,20 Euro nach. Weitere Verluste drohen den Papieren des Triebwerkherstellers aber bei einem Rutsch unter das jüngste Zwischentief bei 242,50 Euro.

HSBC-Analyst Richard Schramm strich in einer aktuellen Studie seine Kaufempfehlung, auch wenn er das Kursziel mit 253 Euro leicht über das jüngste Rekordhoch aufstockte. Die Markterwartungen seien seit Jahresbeginn nicht sonderlich gestiegen, während der Kurs der Papiere um bis zu 58 Prozent geklettert sei. Mit weiteren Kurstreibern sei zunächst kaum zu rechnen. Auch die Hoffnung auf eine Dax -Aufnahme dürfte an Schub verlieren, so der Experte./ag/jha/

