Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In Italien setzen die PD (Partito Democratico) und die Fünf-Sterne-Bewegung ihre Koalitionsverhandlungen fort, nachdem die Gespräche gestern zwischenzeitlich gestoppt worden waren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In diesem Umfeld hätten italienische Staatspapiere deutliche Zugewinne verzeichnet. So sei die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen mit rund 1,13% nicht nur auf ein neues zyklisches Tief, sondern auch auf den niedrigsten Stand seit 2016 gefallen. (28.08.2019/alc/a/a) ...

