Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucher befinden sich auf Basis des vom Conference Board erhobenen Konsumentenvertrauens weiter in Ausgabelaune, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei es lediglich zu einem marginalen Rückgang von 135,8 auf 135,1 Punkte gekommen, während im Konsens (129 Punkte) ein wesentlich stärkerer Fall erwartet worden sei. Damit befinde sich die Erhebung auf einem historisch hohen Niveau. Dabei würden die Verbraucher ihre derzeitige Situation so gut einschätzen wie zuletzt zur Jahrtausendwende. Bei den Erwartungen sei es zwar zu einem Rückgang gekommen, aber auch hier werde ein immer noch sehr hoher Optimismus ausgewiesen. Damit zeichne sich in den USA zunächst eine robuste private Nachfrage ab. ...

