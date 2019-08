Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Morgen richtet sich der Blick in Deutschland auf das GfK-Konsumklima des laufenden Monats, so die Analysten der Helaba.Zwar sei die Arbeitsmarktlage insgesamt als solide zu bezeichnen, die konjunkturelle Verunsicherung, die vor allem die Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes erfasst habe, dürfte aber nicht spurlos an den Verbrauchern vorüber gehen, ebenso wie die politischen Konflikte und die zuletzt wackelige Situation an den Finanzmärkten. Mit einer Verbesserung des GfK-Stimmungsbarometers sei daher nicht zu rechnen, sodass Anzeichen einer wieder höheren wirtschaftlichen Dynamik auf sich warten lassen würden. Die Europäische Zentralbank werde sich somit in der Absicht bestätigt sehen, im kommenden Monat einen geldpolitischen Impuls zu geben. ...

