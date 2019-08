Guten Morgen,und wieder eine Razzia - diesmal bei der DEUTSCHE-BÖRSE-Tochter Clearstream wegen des Cum-ex-Skandals. Doch so richtig interessiert es keinen. Dass die deutschen Top-Finanzadressen in Frankfurt fast schon regelmäßig Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen, sollte allerdings nicht ganz so leicht genommen werden. Wir sehen darin nichts anderes als ein Symptom für den schleichenden Untergang der ehemaligen Finanzgrößen Deutschlands. Es gilt: Während ausländische Banken wie ING oder BNP PARIBAS sich Stück für Stück des deutschen Marktes sichern, finden die alten deutschen Namen keine Ruhe mit der Vergangenheit. Es ist eine schiefe Ebene und die Erfahrung zeigt, dass es denkbar schwer ist, diese zu verlassen.

