WeWork vermarktet sich als Techfirma, ist aber nur ein innovativer Bürovermieter mit einer hippen Zielgruppe. Zwar sind sogenannte Co-Working Spaces für viele Zielgruppen wegen dem Austausch sicher sinnvoll, aber in einer Krise wird so etwas schnell gekündigt und viele Dinge brauchen auch deep work, wozu die Unterbrechungen wenig hilfreich sind. WeWork hat mit rasanten Wachstum und hohem Kapitaleinsatz aber ein weltumspannendes Netzwerk an CoWorking Spaces aufzubauen, was die Menschen glücklicher machen soll. Wie die Firma aber nachhaltig mit Bier und Kaffee umsonst profitabel werden soll ist fraglich obwohl viele Mitarbeiter auf die Fläche passen. Großinvestor Softbank hat zuletzt weniger investiert Dieser Artikel WeWork Aktie: Warum ich diesen Börsengang nicht kaufen würde erschien zuerst auf investresearch.net. ...

